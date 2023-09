¿Quién la insultó por esta foto?

No hay simpatía entre ellos, esto ahora está claro, y nunca se pierde la oportunidad de un nuevo enfrentamiento. está a punto de Katerina Kolovaty Y Chiara Ferragni. La chispa la encendió la esposa del exdefensor de la selección nacional, que fue campeón del mundo en 1982, con una historia de Instagram que no deja lugar a matices: “Advierta a la señora Ferragni que incluso golpea constantemente Siéntate en tu cara Para los seguidores representa un problema: se trata de Trastorno obsesivo compulsivo. Desde aquel día le he explicado al mundo entero cuál es el problema de las mujeres. ¡Pon también tu vicio en la lista de problemas!

Este vergonzoso ataque viene en relación con el tema en cuestión. Andrea GiambrunoPrimero Sr. Primer Ministro Georgia Melonique comentó imprudentemente la violación de Palermo, culpó veladamente a la víctima de estar borracha, lo que, si se evita, impide encontrarse con el “lobo”.

Ésta es la idea de Giambruno: “Si vas a bailar, tienes todo el derecho de emborracharte, pero si evitas emborracharte y desmayarte, también puedes evitar meterte en ciertos problemas, porque entonces encontraras al lobo“Frases que claramente enojaron a las mujeres, incluida Chiara Ferragni.

Influencer de 29,5 millones de seguidores Él, a su vez, respondió sin adornos: “Me gustaría recordar a Andrea Giambruno y a sus demás colegas que no tenemos problemas con los lobos – como escribió – ni con los gentiles gigantes, bestias, perros y otras bestias. Nuestro problema son los hombres como ellos”. ” Sin embargo, Ferragni ahora tendrá que defenderse no sólo de los lobos, sino también de las leonas que le gruñen y veremos si su reacción será igualmente de molestia o si optará por el camino del silencio.