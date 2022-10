“Traté de contactarlo…”. terminó mal

Habla Ginebra, la hermana de Elettra Lamborghini, recientemente despedida por Gran Hermano Vip quien contó en sus redes sociales que intentó contactar a Marco Bellavia pero no obtuvo respuesta.

Este silencio por parte de la ex competidora la preocupó mucho, dado el historial previo de Bellavia con Gf Vip. Como hemos escrito en artículos anteriores, Bellavia ha sido excluida de otros compañeros de casa debido a sus problemas declarados de depresión.

Los compañeros designaron a Marco Bellavia para que lo dejara salir, y le sugirieron que hablara con un especialista, según algunos, de hecho, la casa de Gf Vip no sería el lugar para discutir estos problemas. La historia generó mucha controversia, pero ¿qué pasó después?

Ginebra Lamborghini También me deshice de la casa más espía de Italia, una vez fuera traté de contactarlo. marco bellavia, que no parece ser respondida. Pero reconstruyamos bien los hechos, ¿por qué se tiró el Genifra Lamborghini? Al parecer fue ella quien dijo algo equivocado en referencia a Marco Bellavia y su depresión. El tipo fue intimidado y Jennifera Lamborghini diría: “Él merece ser intimidado”.

Definitivamente una frase escabrosa que además le costó la expulsión de la casa por su comportamiento y desde ese momento parece que Jennifera no tiene un momento momentáneo. Su regreso al estudio fue un “paseo de la vergüenza” También se distinguió por sus lágrimas. Y avergonzarla de lo que dijo dentro de la casa antes de ser excluida. Como si eso no fuera suficiente, Jennifera tuvo que aguantar una ráfaga de comentarios de haters que le llovieron insultos por su comportamiento. La madre de Jennifer tuvo que intervenir Exigir el fin del juicio mediático contra su hija. Después de un primer momento de silencio, Jennifera quiso tener su opinión.

Jennifera Lamborghini y sus intentos de disculparse

Después de un período de aislamiento de las redes sociales, Jennifer ha retomado el contacto con sus seguidores Hizo una declaración oficial: “Vengo de días muy difíciles en los que pasé por el dolor del infierno, pero no esperaba recibir tanto apoyo. Me haces olvidar los malos comentarios que recibí y sigo recibiendo”.

En esta declaración Entonces Jennifera dijo que trató de escuchar a Marco Bellaviaobviamente disculpándose y escuchando como fue pero al parecer el hombre no contestó: No niego que estos días intenté contactar con Marco. Todavía no he recibido una respuesta, pero es bastante comprensible. Espero poder conocerlo al aire, poder abrazarlo y estar cerca de él en este mal momento que está pasando”.

Seguramente de estas palabras podemos deducir un estado de ánimo diferente, admitiendo sus errores y con la intención de disculparse, quizás en persona, por decir esas cosas irreflexivamente, y con objetividad, sin ninguna sensibilidad. Pero, ¿qué pasará ahora con Jenifra Lamborghini? ¿Se le prohibirá la televisión por un tiempo o admitir su error la salvará?

sobre esto Reconciliación Hay mucho ruido y mientras tanto Jennifera anunció que quiere retomar su actividad musical: “Aprovecharé este tiempo para restablecer lo que sucedió, pero comenzaré nuevos proyectos de inmediato y comenzaré de nuevo con la música”.

hace pocos meses Jennifera salió con algunos sencillos que, aunque comparados con Eletra, todavía no tienen el mismo éxito musical. Mientras tanto, ella será aceptada en el estudio Gf Vip junto con otros excluidos de la casa: “Extraño mucho a los giffini y a la casa, pero los sigo y los espío todos los días. Estaré en el estudio para acortar la distancia”.Estas son sus últimas palabras respecto a su presencia en el programa.