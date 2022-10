Cáncer mantiene tu lengua bajo control: Horóscopo de hoy jueves 13 de octubre

Torre Barbanegra hoy jueves 13 de octubre

Aries. 21/3 – 20/4

El paso de la Luna a Júpiter hará que establezcas relaciones espontáneas y amistosas, lo que incrementará tu felicidad y autoestima. Cuida las relaciones públicas con el mundo exterior. De ella pueden salir buenos frutos. El comprador te protege.

buey. 21/4 – 20/5

Linked Uranus: envíe propuestas acordes con los tiempos, luego calibre fácil y eficientemente las necesidades del mercado. Los eventos agradables inesperados ayudarán a los amantes a animar la comprensión, las conquistas individuales a las conquistas a gran escala.

mellizos. 21/5 – 21/6

Con las estrellas de hoy, si trabajas con equilibrio en el trabajo, lograrás lo que deseas. Así como crear intercambios constructivos y pacíficos con los compañeros. Una persona mayor, con su experiencia, te puede asesorar en asuntos espinosos.

cáncer. 22/6 – 22/7

Más creatividad e imaginación, al servicio de la rutina habitual, pueden hacer que tus días sean más animados y divertidos. Mantén tu lengua bajo control: Otra palabra en el momento equivocado puede causar malentendidos.

León. 23/7 – 23/8

Frustración momentánea por un compromiso que no podrás cumplir, pero un colaborador de confianza te brindará un valioso apoyo. Involucrará a su pareja en algunas experiencias estimulantes y pondrá en práctica sus miles de ideas.

Bakr. 24/8 – 22/9

Debido al enemigo hostil de Marte, la diplomacia no será tu fuerte. De ello se deduce que con tu pareja te arriesgas a moverte como un elefante entre porcelanas. Haz un esfuerzo y mantente en contacto con aquellos que estén dispuestos a involucrarte en temas que no te convencen.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Con la alianza de la Luna con Mercurio estarás ocupado, pero satisfecho. La buena marcha de los proyectos surgirá de saber mantener los rangos de las relaciones sociales. Cuidado, porque el Júpiter opuesto puede hacer que alimentes tus expectativas más allá de tus posibilidades.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Incluso si Urano centrado en la oposición te empujará gradualmente a desear todo a la vez, hazte una pizarra y recurre a tu sentido de la proporción. Cualquier contratiempo y contratiempo que pueda encontrar no debería ponerlo nervioso. Avanza con firmeza.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Se reabrirán las negociaciones que parecían haberse detenido: de esta manera finalmente podrá llegar a excelentes decisiones. ¡optimismo! Escucha las críticas y consejos de un familiar sin ofender ni discutir, porque te ayudará.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Júpiter y Venus son hostiles: hay que analizar cada detalle antes de hacer grandes inversiones económicas. Si puedes, pospónlo para tiempos mejores. Detén los chismes que, sin siquiera darte cuenta, pueden volverse intrusivos e inapropiados.

Acuario. 21/1 – 19/2

Gracias a que Venus y Júpiter te están guiñando un ojo, deja de ser tímido y tímido. ¡Mover! Si no quieres perder a esa persona, no te demores más. Equilibre sus compromisos y no descuide a su familia y amigos en su carrera. Más tiempo para relajarse.

pez. 20/2 – 20/3

A medida que Neptuno continúa su órbita en el cielo, continúas abandonándote a la imaginación, pero permaneces conectado a tierra en el sentido común. Debido al rebelde Marte en Géminis, tenga cuidado con el manejo de objetos afilados y la conducción.

