Me negué por milésima vez antes

escrito por Marta Vitolano los

En el episodio de hoy de Hombres y mujeres, Riccardo Guarnieri recibió otro “no” de ella: esto es todo.

En el episodio de hoy de Hombres y Mujeres, Riccardo Guarnieri recibió otro ‘No’ Con su ex novia Ida Platano. Recuerda que en episodios pasados ​​la Dama del Trono ha repetido que ya no quiere tener nada que ver con él. Y que después de su último encuentro, acababa de darse cuenta Un sentimiento de separación entre ellos. Para que ya no quiera hablar y afrontar los discursos de siempre. En el episodio de hoy, durante un enfrentamiento en el Centro de Estudios entre Ida y el jockey Claudio, la señora Maria de Filippi relata que escuchó a Riccardo Guarnieri por teléfono. Esto es lo que sucedió.

Hombres y mujeres, Riccardo Guarnieri recibió otro ‘no’

Ida le cuenta primero a Platano -con Claudio- sobre el conocimiento que continúa a toda velocidad. Siempre se escuchan, hacen videollamadas y salen juntos una vez. Ambos revelaron que tienen una fuerte atracción el uno por el otro. Luego cambió de tema, informando a Maria de Filippi que Riccardo Guarnieri se había hecho escuchar por teléfono en los últimos días.

Ella dijo que él la llamó y tenía que hablar con ella. Pero, después de contestar, tomó la llamada demasiado corta porque no estaba interesada en escuchar las mismas cosas que se habían repetido durante varias semanas. declaró: “Le dije que no quería escucharlo porque escuchar las mismas cosas se convirtió en una roca para mí.“.

En este punto, los fanáticos se preguntan si entre los dos realmente ha terminado o si habrá una reversión. Y sobre todo: ¿por qué te llamó Ricardo? ¿Lo intentarás de nuevo?