Orietta Berti impacta en GF VIP “Clutch Burns por octava vez” / “Ya no me la dieron”

Orita Berti, Telón con Alfonso Signorini en Gf Vip

desgracias Orita Berti Subieron al escenario en Gran Hermano VIP. alfonso signorini Consultó a su columnista sobre las últimas noticias, donde fue reemplazado por varios problemas que enfrenta el cantante, de los que sin embargo habló con turbulenta e inquietante ironía.

“Me pasó todo tipo de cosas. Primero quemé el embrague por octava vez. ¡Ahora ya no me dan el auto!”, reveló. Orita Bertidejando al conductor novia vip sin palabras. Mientras que Sonia Bruganelli Se echó a reír ante la espontaneidad de la que hablaba su colega. Pero eso no es todo.

Orita Berti, del coche destrozado al móvil perdido…

“Nunca le he quitado el freno de mano, ¡es un vicio para mí! No hay nada que hacer. Siento que el carro no anda y el olor también, pero cuando lo solté ya era tarde, el embrague ahora está desaparecido”, continuó. Orita Berti a mi Gran Hermano VIP. Manera efectiva, alfonso signorini Él le preguntó cómo era eso posible, dándose cuenta de las dificultades que enfrentaba su columnista. Pero como decíamos, esta no es la única aventura.

“Luego perdí mi teléfono por milésima vez, y luego lo encontré de nuevo. El conductor me lo encontró y lo recuperó, pero como es un teléfono viejo. Era una suegra, es pequeño, puedes No veo nada, pero es conveniente y es un recuerdo”, continuó. Orita Berti En la historia de Al. novia vip.

