Hace 30 años nació Alemania, campeona del mundo – Corriere.it

Pero todo esto no es suficiente para ganar el Mundial. La victoria de Manila empieza desde lejos, desde muy lejos. De hecho, comienza muy lejos en Würzburg (Dirk Nowitzki) quien, después de causar estragos siendo aún menor de edad en el equipo de su ciudad natal, fue recogido por el equipo a la edad de veinte años. Mavericks de Dallas (Donde claramente tienen pasión por los jugadores alemanes: Schrempf y Blabb también jugaron allí) Ondearon la bandera de la franquicia durante 21 años, de 1998 a 2019, convirtiéndose en el Jugador Más Valioso de la NBA en 2007 y también en el Campeón de la liga en 2011. como MVP de las Finales. Siguiendo su ejemplo, los pequeños héroes crecen.

Alemania derrota a A Bronce mundial en 2002 que Plata europea en 2005Pero es sólo el comienzo. Porque todo el movimiento está creciendo y tratando de adaptarse a los estándares de su gente en Estados Unidos. Palabras de Trincheri: “En Bamberg, una ciudad de 70.000 habitantes, hay una casa de huéspedes construida con la ayuda del municipio. Un psiquiatra está obligado por ley a dar seguimiento a los menores, Los jugadores que se desempeñan mal en la escuela no pueden realizar actividades El club cuenta con 12 personas que reclutan en las escuelas”. Pero no sólo eso: “El estadio es perfecto, hay un restaurante con capacidad para 500 asientos, un vídeo de presentación del partido siempre está en HD y todos los partidos se retransmiten en Alta definición”. Las instalaciones de baloncesto en Alemania son de primer nivelSi los presupuestos de los clubes no son comparables a los presupuestos históricos de los clubes de España, Turquía, Grecia y Rusia, Continúa el trabajo en jóvenes talentos.