Jovic se prepara para su doble debut en Milán: Cuáles son los favoritos del derbi y el desafío interno a la jerarquía | primera página

Luka Jovic Fue un acuerdo de última hora para el Milan: tras negociar con otros dos delanteros, los rossoneri abandonaron la huelga por el delantero de la Fiorentina, que cerró tan tarde que lo oficializaron tras el cierre del mercado de fichajes (pero el contrato quedó depositado a tiempo ). Ahora toca verlo en el campo. Tras acceder a la final Serbia-Hungría y permanecer en el banquillo con Lituania, se espera que el delantero de Milanello empiece a trabajar con sus nuevos compañeros.

El gol está en el Inter – Posible doble aparición primero en Milanello y luego en San Siro, en el derbi previsto para el sábado 16: Malik Pioli es Giroud y el técnico intentará traerlo de vuelta hasta el último minuto del partido contra el Inter a pesar del tratamiento del tobillo de la selección problema, pero si Luca no consigue calentar sus motores; También puede entrar durante el partido, tal como lo hizo la temporada pasada, cuando en el minuto 90 parecía que el partido Fiorentina-Inter no era para los pusilánimes.Disparo con la derecha, asistido por Milinkovic, 3-3. ¿Terminé? No, en el minuto 95 Mkhitaryan marcó el gol de la victoria para Inzaghi.

El protagonista de San Siro El sábado será otra historia, pero Jovic ya brilló en San Siro con la camiseta del Eintracht Frankfurt. Específicamente contra Internet. temporada 2018-19, Octavos de final de la Liga Europea y gol decisivo de Luca, que desbancó a los nerazzurri dirigidos por Spalletti tras el empate 0-0 en la ida.. En aquel Eintracht también estaban Kostic y Ndica, a quienes se enfrentará este año en la Liga italiana; El único jugador que queda hoy del Inter es Stefan de Vrij, al que podría enfrentarse el sábado.

el reto – El estado de Jiro será monitoreado día a día y si no se recupera. Jovic competirá por su puesto con Okafor para sustituirle: un reto en el campo y en la jerarquía de Pioli. Del derbi con el Inter pueden surgir algunos indicios sobre quién será, según el técnico, el sustituto del francés durante la temporada; Guías para comprender el estado de los rossoneri y las posibles estrategias de cara a enero. Por un mercado que nunca deja de funcionar. Jovic se detuvo en Milán y ahora quiere impresionar a todos de inmediato.