Dinamarca está en la cima y Holanda está de vuelta en Irlanda

Roma – Persecución forzada en Dinamarca Grupo H de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 el juega el juego en el estadio finlandésLe cuesta abrirse paso, pero pasa en la final gracias a… Un gol de Hojbjerg (85′) merece pasar por alto. Entre los invitados habituales Lindstrom y ChristensenEl extremo del Napoli dispuso de un disparo que detuvo el portero local (15′) antes de ceder el paso al exdelantero del Atalanta en la primera parte. Hoglund (se unió al Manchester United en verano)El lateral de la Roma estuvo en el campo 82 minutos y consiguió sacar una tarjeta amarilla, que recibió en el minuto 13 por una falta.

Finlandia – Dinamarca 0-1: actualidad, estadísticas y marcador

Grupo H: Dinamarca lidera con Eslovenia

Y con esta victoria Dinamarca (El exjugador del Inter, Eriksen, hizo un excelente partido(Al final, solo un jugador de Milan Kjaer) Se encuentra primero con +1 sobre los finlandeses. (Pohjanbalo está en el campo en la segunda parte mientras el otro veneciano, el portero Goronen, permanece en el banquillo) y Empatado en el puesto 12 contra la sorpresa Kazajstánvictorioso en su tierra 1-0 contra Irlanda del Norte (El gol decisivo de Samorodov en el minuto 27). La elección de Michael O’Neill (El quinto nocaut consecutivo) permanece atascado en 3 puntos Sólo frente a San Marino (a cero)Al derrotar a su invitado 4-0 Eslovenia, que ocupa ahora el primer puesto de la clasificación junto a los daneses En un grupo muy equilibrado, donde la diferencia de goles puede marcar la diferencia.

Kazajstán – Irlanda del Norte 1-0: noticias, estadísticas y calendario de partidos

San Marino-Eslovenia 0-4: actualidad, estadísticas y marcador

Grupo dos: Holanda y Grecia ganan

En el El Grupo Dos está dominado por Francia (5 victorias de 5) Delantero de Grecia: 5-0 en casa ante Gibraltar (aún sin puntos) Gracias a un gol de Belkas (9º) y un doblete de Mavropanos (23º y 83º) y Masouras (70º y 91º). Los helenos suben a 9 puntos Holanda, que remontó en Dublín para vencer a Irlanda (aún en tercer lugar). Inmediatamente después del penalti, Van Dijk se tocó la mano con el brazo (5′), “Naranja” refleja el resultado De otro penalti marcado por Gabko (19′) y Conquistado por el Inter Dumfries que luego dio la asistencia para pasar A Weghorst (56′). Entre los holandeses en la segunda parte Jugador de Milan Reynders y jugador de Atalanta Koopmineers.

Irlanda-Holanda 1-2: noticias, estadísticas y crónica del partido

Grecia – Gibraltar 5-0: noticias, estadísticas y crónica del partido

Grupo Siete: Serbia y Montenegro tuvieron un buen desempeño

en el grupo g Victoria de Serbia en Lituania (1-3) Esto lo sitúa en décimo lugar frente al líder Hungría (que ha jugado un partido menos). Hat-trick de Mitrovic En la primera parte (21′, 32′ y 43′), que acabó con el gol de Paulauskas, con el que los lituanos redujeron distancias, pero fue en vano, porque el resultado de la segunda parte ya no cambió. Para los serbios en el campo Milinkovic de la Fiorentina, Sergej Milinković-Savic, exjugador de la Lazio Y en las listas está su hermano Vanga, y el otro jugador del Torino, Ilic (en el banquillo en lugar de Radonic), entonces También en la final estuvieron Udinese Samardzic y Vlahovic (Alternativamente, el otro jugador de la Juventus, Kostic, y el jugador del Milan, Jovic, están mirando). gracias por la El éxito en el último buceo se mantiene en -2 desde Serbia en adelante la montaña negra defensa de la Lacio marosico (La salida), que transcurre antes del descanso con el líder y ex Florentin Savic (45+1), Se queda en el 10 y se salva en el minuto 59 Cuando Vujačić recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta Tiro penal (posteriormente detenido por Mijatovic) Despodov desde la grada con láseres), pero en el minuto 78 se reanudó el juego. Bulgaria empató en el minuto 78 gracias a Borokov.. Sin embargo, parece que la victoria se ha desvanecido para los locales. El fichaje por el éxito inesperado ahora es el ex jugador del Florencia y del Inter, Jovetic (entraba en la segunda parte) que marcó de cabeza en el minuto 96 para marcar el 2-1 definitivo. Entre Montenegro Krstovic fue sustituido en la segunda parte por cansancioel corazón del ataque del Lecce.

Montenegro – Bulgaria 2-1: noticias, estadísticas y crónica del partido

Lituania-Serbia 1-3: hechos, estadísticas y calendario de partidos

Grupo Cinco: Polonia cae ante Albania y Moldavia

En el grupo e el esta en problemas Polonia Lewandowski y Nápoles ZielinskiMalik como Berezinski del Empoli y el portero Chesney (en el banquillo en lugar del otro Milik de la Juventus), Victoria por 2-0 en Albania y penúltimo puesto en la clasificación. En la cima, con 10 puntos, se encuentran ahora los albaneses (Hisay, jugador de la Lazio, estuvo en el campo desde el minuto 1., Aslani del Inter, Gemcetti del Atalantino y Bajrami del Sassuolo), que gracias a la habilidad balística de Asani (37′) y al gol de Dacko (62′) subieron a +2 sobre la República Checa, que ahora es segunda y no está sola. Los checos están realmente enganchados Moldavia, venció por la mínima (0-1) en el Estadio de las Islas Feroe Gracias al gol del Capitán Rata (53′).

Islas Feroe – Moldavia 0-1: noticias, estadísticas y calendario de partidos

Albania-Polonia 2-0: noticias, estadísticas y resultados