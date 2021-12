Génova – Milán 0-3, Report Papers: Messias, la historia continúa. Shevchenko, ¿dónde está tu mano?

GENOVA-MILÁN 0-3 – 10 ‘Ibrahimovic, 45’ + 1 Messias, 61 ‘Messias



Génova (Boletas de calificaciones de Mattia Alfano)

Sirigu 5.5 – No tiene responsabilidad en el primer gol: el castigo de Ibrahimovic es simplemente imparable. En cuanto al doblete de Messias, probablemente esté muy lejos de los defensores y, de hecho, el brasileño lo supera con un cabezazo.

Vanheusden 6 – En medio del primer descanso con una impactante interferencia contamina un disparo cercano de Ibrahimovic, que tiene posibilidades de doblar. En la segunda mitad, tuvo dificultades debido al constante intercambio de posiciones de los creadores de juego de Pioli.

Maciello 5.5.0 – Trate de liderar la línea de fondo confiando en su experiencia. Sin embargo, es incapaz de contener la arrogancia física de Ibrahimovic, que hoy es difícil de contener. desde 77 ‘Bani sv

Vásquez 5 – En la primera parte en el área de penalti, ingenuamente permitió que Messi golpeara la pelota, e Ibrahimovic casi dobló desde allí. Sufre de la velocidad de movimiento de Ibrahim Diaz en las piernas, lo que le da dolor de cabeza. Antes del descanso, no le gustaba Messias, que corre detrás de Sirigu con etiquetas y bolsas.

Giglio 6 – Argumenta que el desempeño es adecuado, especialmente porque definitivamente está Theo Hernández de ese lado. Pero el francés le obligó a hacer una prueba puramente defensiva.

Storaro 5 – Kessié y los creadores de juego rossoneri duplican su ritmo, lo que le obliga a correr vacío durante casi todo el primer descanso. Por lo tanto, se reemplaza correctamente en este período. desde 45 ‘ Hernani 6 Aporta más dinamismo al mediocampo de Rossoble.

Badelj 5,5 – ordenó en su dirección habitual. Ciertamente no es ideal en la etapa sin posesión, dado que el Milán siempre logra encontrar al hombre entre líneas detrás de ellos. desde 62 ‘ Galdames 5,5 – Asume la responsabilidad de mi suplente, pero tampoco es capaz de medir el mediocampo ofensivo de Pioli.

Rovella 6 Inicialmente sufre una presión detrás de Tonale que le impide respirar. Pero entonces al menos trata de tomarle la mano con algunos buenos juguetes. Desde 77 ‘Portanova sv

Cambiasso 5 – Cada vez que tiene buenas posibilidades, lo inicia, lo que pone a Kalulu en serios problemas. Pero a medida que pasaban los minutos, también se sintió abrumado por la ira de Messias, que había castigado dos veces a Rosobli en esa parte.

Ecoban 6 – Con sus continuos disparos en profundidad, está intentando alargar la línea de defensa de los rossoneri, agotando así. Al comienzo de la segunda parte con un certero cabezazo tocando la red, pero Minyan con un verdadero milagro lo priva de la alegría personal.

Bianchi 5,5 – Variedad para todo el frente ofensivo. A menudo se inclina hacia su mitad para ayudar a sus compañeros de equipo a retomar el campo. Pero vemos muy poco en la región opuesta. desde 62 ‘ Pandev 5,5 – Quizás entra al campo demasiado tarde, cuando el Milan ya ha cerrado el partido, y está claro que se le ha puesto difícil marcar.

Andriy Shevchenko 5.5.1 – Su mano aún no se ha visto en Génova. Su equipo está completamente abandonado, que lucha terriblemente por encontrar el camino a la portería, y al mismo tiempo sufre mucho en la etapa de falta de posesión.

– – –

AC MILAN (boletas de calificaciones de Gaetano Mocciaro)

Megan 7 – Nunca jugó en la primera parte, y tuvo dos logros en la segunda, primero cuando Hernani impidió la reapertura del partido y luego un buen balón de Portanova.

Kalolo 6,5 – Jolly es cada vez más valiosa para Pioli. Fue favorito de Florenzi al inicio del partido como lateral derecho, jugando en el segundo a 45 minutos desde el centro. Incluso sin agudos grandes, muestra fiabilidad.

Kjaer SV- Miedo a que el danés sea herido de inmediato y obligado a salir en camilla. desde 5 ‘ jaula 6 – Casi se enfría después de detener a Kjair instantáneamente. No sería una desventaja si no fuera por la advertencia que sugiere que Pioli debería eliminarlo en la mitad del tiempo. desde 46 ‘ Florenzi 6 – Experiencia de servicio en equipo. Es el guardián del juramento sin riesgo.

Tomori 7 – Su regreso fue recibido con gran satisfacción después de encajar 7 goles sin él en los dos últimos partidos. Con Kajaer lesionado se convierte en el jefe de la defensa: no pasa, sus contradicciones ya sea en el suelo o en el aire.

Theo Hernández 6,5 – A menudo penetra hacia el lado izquierdo, ayudando a agrupar el movimiento objetivo 0-3.

Casey 6 – El Milan atrapa el balón por encima de todo y no necesita morderse los tobillos con tanta frecuencia. Sin exagerar, trae a casa una prueba justa.

Tonali 6.5 – Para la lucha y el gobierno como siempre, el porcentaje de pases acertados es siempre muy alto y el luchador recupera balones. Desde 77 ‘Saelemaekers sv.

Ibrahim Díaz 7- De forma intermitente en la primera mitad, mejor en la segunda mitad con algunos números de secundaria. La asistencia de 0-3 al gol fue genial. Desde 77 ‘Bakayoko sv.

Cristo 8 Empieza así, pero antes de que el descanso marque y la tarde acabe en victoria, viéndolo firmar el doblete también. Inicialmente como principiante en Milán. Tras esta hazaña en el Wanda Metropolitano, reiteró su opinión, ciertamente no su especialidad. Luego póngalo en el derecho con el izquierdo. Lo que fue el último de los reservas se convirtió en un arma adicional en el Scudetto de Milán. La historia continúa.

Crónica 6,5 ​​- Meticuloso en el apoyo y siempre generoso, hace un importante aporte a la cobertura.

Ibrahimovic 7.5 – La lesión de Kjaer es un golpe, sacando al líder defensivo de la escena. Esto lo hace más responsable, toma al equipo de la mano y abre el juego. Ahora probamos el castigo. desde 60 ‘ Pellegri 6 – Media hora sin agudos ya es juego cerrado.

Stefano Pioli 7 – Apostando por primera vez por el titular de Messias y el centrocampista ofensivo de la red. Fue recompensado con un doblete brasileño y algunas patadas geniales del español, incluida la asistencia de 0-3. El equipo sobre la pieza desde el primer minuto, se centró y no se disuelve tras la ventaja, todo lo contrario. Ganar era imprescindible, pero hacerlo con autoridad marca la diferencia.