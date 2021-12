La Asociación de Tenis Femenino ha suspendido todos los torneos en China debido a serias dudas sobre la condición de la tenista Peng Shuai.

La Women’s Tennis Association (WTA), la organización mundial del tenis femenino, ha anunciar “La suspensión inmediata de todos los torneos en China”, debido a “serias dudas” sobre las condiciones del tenista chino Peng Shuai. La ex campeona del mundo de dobles no se ha vuelto a ver en público desde el 2 de noviembre Él dijo Fueron víctimas de violencia sexual por parte del ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli.

“Desde entonces, el mensaje de Peng se eliminó de Internet y se prohibió la discusión de este importante tema”, dijo el memorando de la WTA. “Los funcionarios chinos tuvieron la oportunidad de demostrar de manera verificable que Ping era libre y podía hablar sin interferencias o intimidaciones” e “investigar las denuncias de abuso sexual de manera exhaustiva, justa y transparente”. Sin embargo, el caso no fue abordado de manera “seria y creíble” y existen “serias sospechas” de que Peng Shuai es “libre, seguro y no sujeto a censura, coerción e intimidación”.

El 14 de noviembre, Steve Simon, presidente de la WTA, pidió directamente a la Asociación China de Tenis que tranquilizara a Peng y abriera una investigación por parte del gobierno chino sobre las declaraciones del atleta. Ahora, Simon ha declarado que la WTA no tiene otra opción: “A menos que China tome las medidas necesarias, no podemos poner en riesgo a nuestros jugadores y personal organizando eventos en China”.

Simon agregó que “desde el punto de vista de la conciencia”, no podía pedir a los deportistas que “compitieran allí: la base sobre la que se fundó la WTA, la igualdad de las mujeres, sufriría un revés colosal”.