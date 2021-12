“¿SERIE UNA VARIEDAD OESTE DE VLAHOVIC? NO RECIBO EL CORREO NEGRO”

Rocco KomissoEl presidente de la Fiorentina, hablando por primera vez desde su regreso a Florencia (el pasado sábado). Lo hace por micrófonos Radio 24: “Empezamos una de las mejores temporadas de los últimos 15 años, con 8 victorias y 7 derrotas: 3 puntos equivalen a más que un empate. El italiano aportó ilusión, experiencia y valores a mis jugadores el año pasado, con el material que hizo un gran equipo hasta ahora. Ya dije hace un año que cometí un error. Al despedir a Iachini después de siete partidos, luego con Prandelli las cosas no fueron mejor y llamé a Iachini nuevamente: he aprendido que tal vez estas cosas no deberían terminar, Iachini todavía tiene que trabajar diez partidos pero luego con la presión y los grandes periodistas que están en Florencia, cambió. La mayoría de los periodistas en Florencia son buenas personas y hacen su trabajo, pero … ”.

¿Qué te sorprendió en italiano?

“Quién es el siciliano (risas, editor). Humildad. Para los italianos, le doy el mérito a Barone, pero ante todo a Brady, que ha sido muy criticado. Aquí en Fiorentina, todos somos hombres y una familia”.

¿Qué opinas de Gravina?

“Tengo un gran respeto y una excelente relación con él. El fútbol se puede distorsionar tanto dentro como fuera de la cancha, en marzo alguien me dijo que teníamos que poner dinero o no estábamos dentro de los parámetros. En 24 horas puse 30 millones,” en junio, luego vinieron a decirme que el índice de liquidez Otros no lo respetaban a pesar de su degradación. Es injusto que las leyes no sean iguales para todos: para mí como para otros, los dos competimos en temas financieros. Rocco Commisso y la Fiorentina pagó cada centavo que le debía al gobierno italiano el mismo día “.

¿Necesitamos reglas específicas sobre temas como las ganancias de capital?

“Las ganancias de capital son ganancias en papel, pero el dinero no necesariamente llega. Nosotros, si también ven Mediacom, siempre hemos estado hablando de efectivo, efectivo, durante 25 años siempre ponemos los datos habituales que son lo más importante para nosotros. . Para mí algunas cosas no son ciertas. El dinero que ganan los clubes debe reflejar lo que hay en la sociedad. ¿Cómo es que tienen 400 millones y luego se endeudan? En los últimos meses, la Juventus perdió mil millones de euros. En América todo es diferente, pero estos temas me afectan también porque yo competidorEstoy compitiendo con ellos y necesitamos reglas para todos “.

Hay muchos psíquicos, ¿ves a Vlahovic?

“Hablemos de fiscales, aquí hay que introducir otra regla. Hablamos con UEFA, FIFA, CONI, FIGC y Serie A: quiero ayudar al fútbol italiano, lo traje en vivo por CBS y ahora estoy construyendo el Viola Park para una dimensión más europea. La organización de los casos de los fiscales es muy importante: en Estados Unidos hay cinco ligas y no hay mercado monetario, los fiscales exigen un máximo del 3% en los salarios y no en las transferencias. En todos los deportes es así, consulte con un comisario. Aquí como el Far West, que alguna vez estuvo en Estados Unidos y ahora está en el fútbol italiano Hay gente que te pregunta 10 si no 20% ¿Dónde estamos en Infantino? Dice que 700 millones fueron a la fiscalía en un año ¿Cómo se sigue así? Estoy viendo a la gente que quiere que Vlahovic se vaya. Mira lo que pasó con Donnarumma, cómo podemos darle a esta gente la oportunidad de hacerse valer, por qué dejar como entrenador si no es por mí, él no puede afirmarse aquí. Con Gattuso tuvimos un caso de doble acción, pero tiene que parar. No se puede hacer así “.

¿Es Vlahovic una cuestión cerrada?

“En primer lugar, no puedo decirlo, porque todavía no hemos llegado al final aquí. ¿Recuerdan cuánto me criticaron cuando fui franco con mis fanáticos sobre la posición de Vlahovic en octubre? Dijeron que estábamos devastados. Pero en el 7 partidos antes del anuncio marcó 4 goles, 3 de los cuales fueron desde el punto de penalti. “Después de 8 goles uno de los cuales es de penalti creo que lo motivé, entonces tengo que decir que es un profesional y solo puedo hablar bien de él . No permito que nadie me chantajee, si puedo protegerme legalmente lo hago. Hay cosas que ni siquiera son legales. No sé si irá a la Juventus pero quiero decírselo, Arsenal y El mundo entero Fiorentina es dueño de la tarjeta Vlahovic. Yo no soy de los que no pagan sueldos desde hace meses, quiero respeto ”.

¿Le gustaría un sistema más americano?

“Lo que nunca me gustó en Estados Unidos es que faltan ascensos y descensos. ¡Mira la Premier League! Aquí traen lo contrario a Robin Hood, roban a los pobres para dárselo a los ricos. si la Juventus es relegada a segunda división, la habrá de todos modos. Por mérito. ¡Para siempre! Hay muchas fuerzas en Italia que destruyen empresas y personas como yo que quieren invertir ”.