El adiós de Bonucci a la Juventus: Hay fecha

El futuro de Leonardo Bonucci en la Juventus está en el punto de mira, tras la nueva exclusión del once titular del capitán en el derbi que ganó al Torino.

allá juventus Vuelve a respirar tras el vital éxito en el derbi ante TurínDiseñada por Un gol en la segunda parte, firmado por Dosan Vlahovic.

Una dosis de oxígeno también para Massimiliano alegreEn la red tras dos derrotas consecutivas ante AC Milan y Maccabi Haifa en la Champions League. presidente corderos Renovó su confianza en el técnico del Livorno, que también tomó algunas decisiones sorprendentes en el derbi olímpico en sus primeros 11 partidos. Como dejar salir al capitán otra vez BonucciEntré en el segundo tiempo solo por la lesión que me trataron Bremer. Las relaciones con el entorno y el técnico ya no parecen tan románticas, y en los últimos días también se habla de una posible despedida ya en enero del experimentado defensa de la selección..

Según “Tuttosport”, no habrá separación de Bonucci, quien también puede rescindir el contrato que vence en 2024 con la “Vieja”. ¿Quién tendría una gran oportunidad de cambiar su camisa en su lugar? Alex SandroSu contrato con Kontasa Club expirará el próximo verano. El brasileño ya lleva algunas temporadas suelto, aunque la defensa de tres hombres todavía ofrece garantías ante el Torino. Pero no será suficiente para agarrar la renovación, por lo que el ex puerto se prepara para la despedida.

Mercado de fichajes de la Juventus, no solo de Bonucci: lo último sobre el futuro de Kane y Alex Sandro

También se habló de la situación de Moyes en la Juventus conocido, quien, como en la última temporada, luchó por tener un papel protagónico en el tablero de ajedrez de la Juventus, a pesar de las numerosas oportunidades que le presentó Allegri. En el derbi, el delantero del 2000 cometió muchos errores de cara a portería y no se vio afectado como en muchas otras circunstancias. Sin embargo, el técnico toscano no tendrá intención de prescindir de Kane en enero, y su destino volverá a discutirse en verano, con una cláusula de rescate por parte del Everton hasta 28 millones Eurocopa tras dos temporadas cedido en Turín.

Raffaella también habló sobre su futuro pimentaAgente atacante de Vercelli: “Es un chico, creció a los dieciséis años, ganó mucho dinero y podría haberlo confundido, pero tiene talento y es bueno. Todos en la Juventus están de acuerdo en que es un profesional y no lo culpan por el mal comportamiento.. Ahora es un niño y solo te pide que juegues. A veces olvidamos que es el año 2000, pero porque empezó temprano. Ahora que es adulto, siempre le digo”