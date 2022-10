Osimene regresa y decide Napoli – Bologna: 3-2 montaña rusa.. El primer gol de Zirkzee no es suficiente para Mota | primera página

Décima victoria consecutiva En todas las competiciones NápolesEn Maradona, los Azzurri vencieron, aunque con dificultad, al Bologna 3-2Para volver a lo más alto de la clasificación de la liga italiana, con dos puntos, sobre el segundo clasificado Atalanta. Zirkzee, Juan Jesús, Lozano y Barro Atrapado en una montaña rusa entre el final de la primera mitad y el comienzo de la segunda, luego Osimenotras el gol en Champions, también repite en Liga y lo entrega Spalletti Tres puntos de platino.

el partido – Nada destacable en los primeros 15 minutos, y luego la primera ocasión del Nápoles: un lobotka vertical para Kvaratskhelia, un carril para raspaduri Una diagonal que termina ligeramente afuera. El propio georgiano y luego él mismo y llamar Skorubsky Al principio guarda el juego. Es un monólogo azul: mario rey perfora la izquierda y sacude el travesaño, politano Manda un penal muy alto por invitación de Kvaratskhelia. Bolonia de alguna manera logró contener las ráfagas de Nápoles y luego golpeó: primero Domínguez Difícilmente encuentra un Eibisher en el grifo, entonces cereza Marca el primer gol de la Liga con la asistencia inteligente de Cambiasso. Los de Spalletti pudieron encontrar lo mismo casi de inmediato, justo antes del descanso: la máquina de pinball en el área cuando la esquina gira desde la derecha, la más rápida es juan jesus que toca la red. En la segunda mitad, Spalletti mandó sin demora Osimeno Y el Lozano Para Raspadori y Politano, el mexicano le paga en el acto: un acto de obstinación antes Kvaratskelia Que remata a portería tras unos rebotes, Skorupski detiene, Medel ficha a Osimhen y el balón acaba en Lozanotransmitido desde un ángulo estrecho. Sin embargo, la ventaja dura poco, porque el gol viene de carretilla Desde fuera con el balón que engaña a Merritt en el rebote y acaba en la red. golpe a golpe: Skorubsky Ahorro en Osimhen, por un corto período de doble rebote de un tiro Kvaratskelia El nuevo adelantamiento no vale la pena. El portero de Polonia sigue siendo bueno para bloquear el fuerte resultado de Di Lorenzo, pero no puede hacer nada al respecto. Osimhen perfectamente preparado por Kvaratskhelia filtro: 3-2. Spalletti luego el No. 77 también mete a Zelensky en la red, pero atrapa el cruce de los postes. Lozano dispara el nocaut por derecha, pero dispara al portero. Napoli gana, como siempre, gracias a la profundidad de la plantilla disponible: ya siete goles de los suplentes, más que cualquier otro equipo en las cinco grandes ligas europeas.

