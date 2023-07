Ganadores y perdedores: ventas de vehículos eléctricos a mediados de 2023

Quién gana y quién pierde en ventas de vehículos eléctricos a mitad de año: El mercado crece un 31,9%, pero solo equivale al 3,9% del total de matriculaciones.





Quién gana y quién pierde: Tesla y MG4 son muy buenos

En junio se grabaron en Italia 6156 Electricidad Completa (+3% en comparación con junio de 2022), lo que resultó en 32684 Unidad total del semestre. Una cifra que nos sitúa en último lugar entre los grandes mercados europeos. Ni siquiera hemos llegado a una flota todavía 200 mil VE (Somos 199.779, según Motus-e) y el mercado eléctrico está creciendo menos que las ventas de automóviles en general (+9,3% en junio). ¿Qué pasa si no hay tesla..marca Elon MuskRetrocede de 3 más meses record) definitivamente está entre los ganadores: coloca su auto entre los dos primeros, tanto en la clasificación de junio como en la de mitad de año. en el aula Formulario Y y Formulario 3 se colocan en Primer y segundo lugarcon más que 8 mil Coches vendidos, por valor de una cuarta parte del mercado eléctrico total. Y entre los ganadores definitivamente están los chinos. mg 4que vendió a mediados de año 1235 coches meter en Quinto lugar: No está mal para una marca que desapareció del radar hace mucho tiempo.

500e, Volkswagen y Renault no brillan, en cuanto al Jeep Avenger…

¿quien perdió? Bueno, este definitivamente no es un buen resultado. 500 edesde donde pasó a un mercado en crecimiento 3580 a 2870 coches Se vende por semestre. y perder volkswagenque no puede poner ningún formulario en un archivo los diez mejores (Del top ten solo hay un coche del grupo, audi q4 en compartir 968). no brilla grupo renaultquien acusa al Zoe retrocedió Y en un mercado que una vez dominó, los automóviles solo se colocan en posiciones de reserva. con el Twingo 6el megan 7 y bajo costo Dacia primavera se coló en El décimo posición. Entre las novedades de junio, entrar en el top ten de Vengador del jeep En séptimo lugar con 285 coches Vendido. Pero es demasiado pronto para entender si estos son signos de verdadero éxito. Lo que también sorprende es que en Italia, el único mercado de Europa, siguen vendiendo Más híbrido electrificado que eléctrico Además: llegaron las primeras clases del semestre 39,753, casi 7 mil más que los EV. Mientras continúa la caída en las ventas de autos metano: A en 6 meses con una participación 0,1%.