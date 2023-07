Pnrr, las estaciones de carga de vehículos eléctricos fallan: no hay sistemas de carreteras

Roma Fracasó la primera licitación para destinar fondos del Pnrr a financiar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Especialmente si miras las grandes arterias fuera de las ciudades. El dinero aportado por Bruselas no servirá para colocar los primeros 2.500 puntos: así quedan en el congelador 150 millones de las 270 quinielas. Siempre que la Unión Europea dé el visto bueno para su reutilización, de lo que está convencido el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética. Las empresas que lo intentaron, en Trentino, Veneto, Campania y Friuli Venezia Giulia, no fueron aceptadas. Las apuestas técnicas burocráticas, entre la selección de ubicaciones como los surtidores de gasolina y los puntos mínimos que se deben garantizar en los distintos campos, dieron lugar a licitaciones que fueron criticadas por empresas del sector. Pasó un dossier del exministro Roberto Cingolani, que había anunciado en repetidas ocasiones el lanzamiento de la licitación, al ministro Gilberto Becchetto Frattin, quien a los pocos meses debía tomar medidas para no equivocarse con Bruselas respecto al plazo del 30 de junio. Banner vinculado.

Las cosas fueron mejor en las zonas urbanas, donde se destinaron 127 millones de euros. A las empresas del sector se les ha concedido una subvención del 40% a fondo perdido para la instalación de puntos en grandes y pequeñas ciudades. Sin embargo, ten cuidado. Los problemas no estaban ahí, hasta el punto de que algunas regiones, como Cerdeña y Calabria, no verán plantas construidas gracias a Pnrr en los próximos doce meses, así como parte de Sicilia. La situación es un poco irregular.

Al final, habrá más de 4.000 estaciones de carga que los operadores construirán, la mayor parte de las cuales Be Charge, Eni Group y Enel X Way, se construirán dentro de un año. Si no se respeta el plazo, perderán la aportación no reembolsable. El ministerio, encabezado por Pichetto, informa que hay más de 4.700 postes financiados en los centros urbanos. Luego considere lograr el objetivo “Ciudad”. 70 millones de los 127 previstos por el primer tramo Pnrr. El 56% de los fondos se dieron desde Bruselas como contribuciones. ¿Y los otros? Es probable que el Ministerio pretendiera reutilizarlo. La oferta, que terminó con los resultados publicados el 30 de junio, es solo la primera. La Unión Europea ha destinado 713 millones solo a Italia, que se utilizarán hasta 2026 para instalar más de 21.000 estaciones de carga a lo largo de las carreteras de entrada y salida de la ciudad.

Un juego que pasó del gobierno de Draghi al gobierno de Meloni, entre la crisis de gobierno y las elecciones y la toma de posesión de nuevos ministros. Todo ello llevó, entre las quejas de los sindicatos, a la licitación a principios de mayo. Así que los operadores tenían menos de un mes para aplicar. El cierre de la fecha límite del 30 de junio asociado con el uso de fondos para Pnrr también tiene la culpa.

También lo denunció Motus-E, la asociación que representa a las empresas del sector y la transición energética. “No obstante, estamos comprometidos a ayudar a las empresas”, dice hoy el secretario de Motus-E, Francesco Naso. Hay un problema con las normas de circulación. En esta parte esperábamos tal resultado. En cuanto a los centros urbanos, las cosas fueron mejor, pero está claro que hay que revisar los criterios de las siguientes licitaciones para evitar la asignación de parte de los recursos. Sería desafortunado”. Según la asociación, “estos son recursos utilizados para implementar una red de estaciones para apoyar la expansión de los vehículos eléctricos en Italia”. Según Motus-E, sería suficiente ajustar algunos criterios de licitación en áreas , montones y mínimos de postes para llegar mejor a la meta.

Un objetivo que se marcó el Ministerio que dirige Becito Fratín. Aunque no logré el resultado marcado el 30 de junio en las carreteras, el Ministerio de Medio Ambiente está convencido de que en lo que respecta a la infraestructura de mercancías para las carreteras y para las zonas urbanas que ahora se ha dado a conocer, se podrá recuperar la fondos no comprometidos con la licitación que asignó los fondos para el primer tramo. Podría hacerse de aquí a 2024. “Ya está en marcha una discusión con los operadores -dicen desde el ministerio que encabeza Bechetto Fratin- para estimular su participación”.