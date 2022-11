FUERTE Google TV Stick: ¿Cómo funciona la alternativa más barata de Chromecast 4K?

Desde que Google lanzó la nueva versión de Android TV con la interfaz de Google TV, esto ha sido principalmente exclusivo para dispositivos Chromecast HDMI y, más recientemente, para algunos fabricantes de televisores selectos como Sony y TCL. STRONG ha lanzado uno de los pocos dispositivos Android TV HDMI con Google TV en el mercado italiano Con el transmisor multimedia SRT41. Es un producto que responde a uno de los grandes problemas de los televisores inteligentes: la inevitable obsolescencia de la plataforma de software. A diferencia de los teléfonos inteligentes, donde los fabricantes prestan más atención al lanzamiento de actualizaciones de software, el mantenimiento de las plataformas de software a lo largo del tiempo en el mercado de la televisión es bastante raro. El peligro es que después de algunos años, el componente Smart TV comience a perder el soporte de las aplicaciones y servicios existentes o la capacidad de acceder a nuevas aplicaciones y servicios. Pero un interruptor de este tipo también se puede usar para restaurar el brillo de los televisores antiguos, que originalmente carecían de funciones inteligentes avanzadas, pero son completamente funcionales. solución FUERTE, Además de ofrecer todas las funciones de Google TV, también soporta vídeo 4K hasta 60Hz y en HDRa un precio de catálogo 10€ inferior al Chromecast con Google TV de Google, 59,90€ frente a los 69,90€.

Lo que cambia tanto desde el exterior como desde el interior

La diferencia de precio en comparación con Google Strayer no es dramática en absoluto, pero en productos de menor margen sí importa e implica que se esperan diferencias de hardware. El diseño es, ante todo, claramente más anónimo que el diseño icónico del Chromecast de Google: un gran dispositivo negro, con un conector HDMI en un extremo y un puerto micro USB en un lado para la alimentación.

También encontramos la fuente de alimentación con cable USB, así como una pequeña extensión HDMI para facilitar la instalación en caso de hub muy estrecho. La fuente de alimentación del interruptor STRONG clásico requiere 5 V / 1 A en USB y, a diferencia de Google Chromecast, se puede conectar a un puerto USB del televisor (con el inconveniente de que se apagará con el televisor y en cada interruptor de encendido). tendrás que esperar a que arranque).

La plataforma de hardware se basa en el SoC Amlogic S905X2, es decir, Una versión un poco menos potente que la instalada en Chromecast 4KEl S905X3, con su CPU ARM Cortex-A53 de 1,8 GHz de cuatro núcleos (en lugar del Cortex-A55 de 1,9 GHz), carece de todos los elementos que mejoran la IA del modelo superior. El SoC admite la decodificación de los códecs de video más recientes, incluidos HEVC y AV1, así como MPEG-4 AVC y VP9. Al igual que Chromecast, STRONG Switch viene con 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento para el sistema operativo y las aplicaciones. La conectividad Wi-Fi es interesante, Wi-Fi 5 (802.11ac) y Dual Band y no falta el Bluetooth 5, que es necesario emparejar el control remoto con un micrófono incorporado para comandos de voz, pero también para periféricos como controladores . La especificación habla de la salida HDMI 2.1, pero la salida de video en realidad sube a 4K a 60 Hz y la funcionalidad avanzada de la nueva especificación no es compatible.

El control remoto que lo acompaña es el clásico Google TV, pero con la gran adición de teclas para acceso directo a Disney+, Netflix, Prime Video y el infaltable YouTube. Además de los habituales botones de volumen, cambio de programa (para controlar la TV a través de HDMI-CEC), cambio de fuente, inicio, Asistente de Google y ajustes, encontramos un botón para seleccionar los perfiles de usuario de Google TV.

Dolby Vision y HDR no “siempre” encendidos cuando están habilitados

Las características principales y la interfaz gráfica son las de Google TV, lo que no deja mucho margen para la personalización por parte del fabricante del hardware. No obstante, cabe destacar algunos aspectos relacionados con la configuración del producto desde el punto de vista de la salida de audio y vídeo. STRONG SRT 41, como muchos productos que ejecutan Android 11, no es compatible con el cambio dinámico de velocidad de fotogramas. De forma predeterminada, el dispositivo toma automáticamente la resolución máxima que admite el televisor al que está conectado: en los más nuevos, por lo tanto, será 4K a 60 o 30 Hz.

El conmutador admite los formatos HDR, HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision y, por lo que hemos visto, existen limitaciones importantes: HDR puede configurarse a nivel del sistema o desactivarse, pero no puede activarse automáticamente en función del contenido. Tampoco es práctico cambiar la configuración manualmente antes de reproducir contenido HDR: cambiar de un modo de video a otro, de hecho, implica reiniciar el dispositivo, con los tiempos de arranque relativos de Android.

Hay que decir que aquellos que optan por un dispositivo HDMI suelen hacerlo para emparejarlo con un televisor más antiguo, que probablemente admita la reproducción de video 4K pero no HDR, por lo que es posible que hagas la vista gorda. Sin embargo, en este aspecto específico, el Chromecast de Google está por delante.

En el lado del audio, no hay configuraciones específicas, excepto el parámetro que debe regular la salida de paso para los codificadores de audio. Hay tres opciones: automático, cierre hermético y pase “dependiendo de la compatibilidad del dispositivo”. De hecho, hemos comprobado que solo la primera opción asegura que el audio de Dolby Atmos para los servicios de streaming pasa al televisor, en caso contrario tanto con Netflix como con Prime Video el sonido llega al televisor de forma sencilla 5.1. Por lo demás, la configuración es la configuración básica de Google TV.

La experiencia del usuario es la experiencia de Google TV, con algunas limitaciones

Google TV no necesita mucha presentación ahora. Esta es una versión de Android TV donde el hogar está fuertemente orientado a recomendar contenido de los principales servicios de transmisión y usar el Asistente de Google, en lugar de la red clásica de aplicaciones.

Play Store está ahí, pero debe llamarse mediante comandos de voz y el dispositivo es compatible con las aplicaciones disponibles para Android TV. En comparación con la versión de Google TV disponible en los dispositivos Chromecast, al igual que en los televisores, encontramos una baja integración de Netflix, cuyos contenidos no aparecen entre los sugeridos en las distintas secciones de la interfaz, sino solo en los resultados de búsqueda cuando se implementa a través del Asistente de Google. o casilla de verificación. Búsqueda.

El dongle STRONG está certificado por Netflix y, por lo tanto, ofrece reproducción 4K e incluso HDR desde esta aplicación y, como se mencionó anteriormente, es compatible con el audio Dolby Atmos de los principales servicios de transmisión de video.

Durante nuestras pruebas, independientemente de los primeros segundos después de iniciar o actualizar las aplicaciones en segundo plano, Siempre hemos encontrado que la navegación de la interfaz de Google TV es fluida y receptiva., así como dentro de las principales aplicaciones. La respuesta a los comandos de voz también es rápida. Hemos tenido algunos problemas específicamente con Prime Video. Con la salida configurada a 60 Hz, notamos una reproducción fluida de contenido 4K. La serie original de Amazon “The Rings of Power”, en particular, probablemente debido a su alta tasa de bits, crea muchos problemas con la estabilidad de la reproducción, con fotogramas congelados y audio desincronizado. En general, con Prime Video, notamos una reproducción más fluida al configurar manualmente la salida de video a 24 Hz, e incluso mejor al reducir la resolución a 1080p. Aunque la hoja de datos técnicamente habla sobre la compatibilidad con el formato HDR10+, Prime Video aún aparece en HDR10 en este dispositivo. Por el contrario, con Netflix no notamos problemas con la reproducción independientemente de la resolución y la velocidad de fotogramas, aparte de un ligero retraso en la interfaz al reproducir un video 4K.

También probamos el conmutador con juegos en la nube GeForce Now usando un controlador Bluetooth, pero incluso si el servicio funcionaba técnicamente, en Wi-Fi encontramos un retraso significativo que hace que sea prácticamente imposible que cualquier título en la transmisión funcione correctamente.

Discreto, pero ojo con el precio

En última instancia, STRONG stick ofrece la experiencia clásica de Google TV, con una interfaz flexible y receptiva y un amplio soporte para todos los principales servicios de transmisión, incluso en 4K, HDR y con audio Dolby Atmos, así como todas las aplicaciones del ecosistema de Google TV. En comparación con su competidor directo, Chromecast con el televisor 4K de Google, la compatibilidad con Dolby Vision y una gestión HDR más completa se pierden en gran medida. Chromecast también recibió recientemente una actualización a Android 12, mientras que el sistema operativo todavía está atascado en la versión 11. Además, teniendo en cuenta algunos problemas con Prime Video, ahorrar solo 10 euros podría no valer la pena. Por el mismo precio, también está el Fire Stick 4K de Amazon como alternativa, que también ofrece soporte Dolby Vision, aunque ofrece un procesador menos potente y menos memoria RAM. Básicamente, un producto se evalúa en función del precio al que se encuentra en comparación con las alternativas.