Estado de juego: todos los juegos y avances de PS4 y PS5 mostrados por Sony el 14 de septiembre de 2022

No más charlas, recapitulemos Todos los juegos y avances para PS4 y PlayStation 5 de State of Play el 14 de septiembre de 2022 .

A pesar del calendario un tanto incómodo para nosotros, pero mucho menos para Estados Unidos y Japón, los partidos mostrados nos quitaron el sueño, con un gran final que no sorprendió a nadie, pero impresionó a casi todos.

State of Play acaba de finalizar el 14 de septiembre de 2022: se llamó a Sony para responder a Nintendo y mostrar por qué los jugadores tendrán que comprar una PlayStation 5 este invierno.

Estado de juego el 14 de septiembre de 2022



Tekken 8

El juego comienza con un tráiler de Tekken 8, el esperado juego de lucha de Bandai Namco. Después de una introducción muy rápida, saltamos inmediatamente a la acción violenta: los gráficos se ven geniales y la jugabilidad clásica parece aprovechar el nuevo corte cinematográfico de la tendencia.

Hablamos de Star Wars con el tráiler de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition para PlayStation VR2, la emocionante aventura ambientada en el mundo de George Lucas. En el terreno de la realidad virtual también vimos el tráiler de Demeo, un juego de cartas mezclado con RPG de realidad virtual. Ambos ya están disponibles para Oculus VR, pero debutarán en PSVR2.

SEGA tomó el camino correcto con el anuncio de Like a Dragon: Ishin, el grupo Yakuza ambientado en la época de los samuráis. El equipo de desarrollo anunció que han reconstruido el juego desde cero, al estilo Kiwami. Es un largo paso desde el Japón feudal hasta Wizarding World, pero el tráiler de misiones exclusivo de PlayStation para Hogwarts Legacy nos llevó de regreso a la escuela de magos más famosa del mundo por un momento.

La atmósfera cambió nuevamente con el horror de Ironwood. Es un juego en el que siempre estás en un coche, un concepto muy original que destaca con razón el tráiler de Pacific Drive. Llegará a PC y PS5.

Luego se dieron a conocer algunas novedades sobre PlayStation Stars, el programa de fidelización para clientes de PlayStation. El programa está a punto de llegar a Asia y posteriormente a Europa y América.

despues, despues material oficialPasamos a la última mitad del estado del juego con un anuncio y un tráiler de SynDuality, una acción en tercera persona ambientada en un mundo lejano, con un estilo muy oriental. Llegará en 2023.

Luego pasamos a dos exclusivas de PS5, que también llegarán a la PC. El primero es el nuevo juego de Shift Up, Stellar Blade, el proyecto anterior de Eve. Es un juego de diseño muy avanzado, ambientado en un futuro distópico donde los monstruos robóticos consumen la energía del planeta. Todo servirá de telón de fondo para una acción en tercera persona, Little Nier y little Bayonetta.

Luego pasamos a Team Ninja, que regresa con un juego con un toque medieval, obviamente japonés. El tráiler de Rise of the Ronin llegará en 2024 en exclusiva para la consola PS5. Es un RPG bastante interesante.

Luego llega el momento de God of War Ragnarok, o más bien DualSense personalizado azul y blanco. Después de la consola, es hora del tráiler real de God of War Ragnarok, unos pocos segundos de juego son suficientes para elevar el entusiasmo del juego a las estrellas. Comenzamos a repasar el desafiante aporte entre Kratos y Atreus, unos enemigos gigantescos y un gran segmento gráfico. La variedad de movimientos y escenarios se ve muy bien y parece que los del estudio de Santa Mónica están listos para conquistar a todos nuevamente. Recuerda que se estrenará el 9 de noviembre de 2022.

Con God of War Ragnarok se cierra el State of Play, ¿ustedes que opinan?