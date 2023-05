Google Weather para Android tiene nuevo look: nueva estructura y nuevo diseño

Después de actualizar a Weather on the Web, el Una sección de la aplicación Google Android dedicada al clima de Android tiene un nuevo diseño. La sección de pronóstico del tiempo de la aplicación de Google se basa en gran medida en la filosofía Material You, la renueva y también gana en intuición. En definitiva, más que un simple restyling de Mountain View que poco a poco llega a todos los usuarios que utilizan la aplicación de Google para consultar la previsión meteorológica.

Actualmente, muchos todavía están viendo el Pantalla con tres pestañas “antiguas”: hoy es el predeterminado, con los interruptores izquierdos deslizados al primero mañana entonces a 10 días, cada uno con un buen nivel de detalle sobre los pronósticos por hora y cualquier precipitación y viento. Sin embargo, después de la actualización, el chasis proporciona una alimentación única.

Así a través de las tres pestañas, inmediatamente la temperatura y los primeros detalles del tiempo actual, debajo de la ilustración clásica que es mucho menos completa que en el pasado para dejar espacio para que el pronóstico por horas se desplace hacia la izquierda para avanzar a lo largo del día y debajo del resumen para los próximos 10 días. En definitiva, Google ha optado por reducir la “Empatía”, con el tiempo reproducido en animaciones de dimensiones mucho más reducidas, para disponer de una mayor cantidad de información de forma inmediata.