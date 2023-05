Show de PlayStation, fecha potencial revelada a través de una filtración

El periodista Jeff Grubb reveló lo que debería ser fecha que hablaba mucho de el programa de playstation: 25 de mayo de 2023. Esta es la oportunidad que muchos fanáticos de PlayStation han estado esperando para conocer las novedades que llegarán a PS5 en los próximos meses y años.

Grubb reveló la fecha al actualizar su lista de eventos de verano, como puede ver en el tweet a continuación.

Por supuesto, no es posible probar lo que se anunciará durante el evento, siempre que se confirme. Es casi seguro que será el muy esperado Marvel’s Spider-Man 2, que debería llegar antes de finales de 2023 (estamos hablando de septiembre). Más allá de eso, puede haber espacio para anuncios sorpresa como el de una nueva versión de Metal Gear Solid 3, pero también el juego de servicio en vivo de Naughty Dog ambientado en el mundo de The Last of Us.

Otra posibilidad es que se muestre la PS5 con disco extraíble, pero también la consola portátil con pantalla de transmisión de juegos de la que se ha hablado en los últimos meses. En resumen, hay mucha carne en llamas, también porque Sony en particular ha anunciado muy poco en este momento.

Obviamente, lo invitamos a no fijar la fecha con certeza, ante la falta de anuncios por parte de Sony. El propio Grubb habla de la posibilidad de su traspaso.