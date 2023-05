Activision gana más dinero en PC que en consolas por primera vez

Un número que no debe subestimarse en el reciente informe financiero de Ventisca de Activision Es que la empresa, por primera vez en su historia, está ganando más dinero Computadora que llega Unidad de control. En los primeros meses de 2023, los ingresos generados por la plataforma de PC superaron en $27 millones a los de las consolas, continuando una tendencia que se viene dando desde hace tiempo.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, Activision ganó $666 millones en PC y $639 millones en consolas. El segmento de PC lo está haciendo mejor que el de consola desde mediados de 2022, aunque este último es mejor que el primero si consideramos la totalidad del año pasado.

que eso cambios Bastante importante, dado que según AI Los informes anuales de Activision Blizzard están disponiblesEl segmento de consolas siempre ha funcionado mejor que el segmento de PC. Incluso la adquisición de Blizzard no logró cambiar las tornas.

Este es el tercer trimestre consecutivo en que la PC ha superado a las consolas, algo que nunca antes había sucedido. También hay buenas razones para creer que esta tendencia continuará durante 2023.

Activision atribuye ese aumento del 74% en los ingresos en PC respecto al año pasado al éxito de Call of Duty y Overwatch 2, pero parece que parte del resultado también provino de World of Warcraft, gracias a su expansión Dragonflight, y del inmortal Diablo. . En resumen, Blizzard parece ser el líder en crecimiento de PC, con el 72 % de sus ingresos en PC y el 8 % en consolas. Call of Duty generó el 59% de los ingresos en consolas, el 26% en PC y el 15% en dispositivos móviles. El lanzamiento de Diablo 4 también podría aumentar la base de usuarios de la consola de Blizzard, pero dado el amor de los fanáticos de la PC por la serie, podría conducir a un mayor crecimiento de los ingresos en la PC.

Sin embargo, hay que decir que el primer sector de ingresos de Activision Blizzard es el sector móvil, que se desmarca de todos los demás gracias a los excelentes resultados obtenidos por Candy Crush, la auténtica bestia sagrada de este sector.