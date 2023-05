Nintendo Switch: Metroid Prime 4 y Pikmin 4 en el calendario de juegos confirmado

Entre los diversos elementos que han aparecido en estas horas tras la publicación de los documentos financieros de Nintendo, también hay software. Próximos juegos que llegarán a Nintendo SwitchAlguna oferta Pikmin 4 Y sobre todo siguen existiendo Metroid primer 4que por lo tanto puede alcanzar durante el año fiscal.

El documento en cuestión debe considerarse una guía práctica para Nintendo Switch y, como tal, es una lista muy parcial de los próximos juegos, pero los juegos existentes deben confirmarse al menos para el año fiscal actual, que terminará con marzo 2024.



Nintendo: calendario de juegos próximamente en Nintendo Switch

Obviamente, Nintendo está ocultando juegos que aún no han sido anunciados, para evitar avanzar directamente de los planes oficiales de la compañía, por lo que no podemos esperar que la línea de tiempo publicada esté completa en estas horas.

Sin embargo, la presencia de Metroid Prime 4 en la lista sorprende aún más, ya que parece confirmar el deseo de lanzar el juego para marzo de 2024, durante el presente año fiscal.



Nintendo Switch: programa para los siguientes lanzamientos de terceros

Aunque el juego fue anunciado hace 6 años en el lejano E3 2017 y mientras tanto se reinició desde cero con el desarrollo entonces encomendado a Retro Studios.

Se conocen todos los demás juegos del primer lote, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ahora llegando el 12 de mayo y Pikmin 4 el 21 de julio de 2023, pero Metroid Prime 4 aparece entre esos títulos con “a añadir más tarde” como fecha de lanzamiento, señalando que aún se espera para los próximos meses.

De los documentos también vemos el cronograma de juegos planeados para Nintendo Switch por equipos y editores de terceros en diferentes mercados, pero aparentemente esta también es una lista parcial, a la espera de más anuncios que llegarán de los directamente involucrados. En las últimas horas hemos visto que Nintendo Switch ha vendido 125,62 millones de consolas en todo el mundo y se han vendido 1.000 millones de juegos.