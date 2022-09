Nintendo Direct: Todas las noticias y juegos retransmitidos en directo el 13 de septiembre de 2022

Logotipo directo de Nintendo

Comencemos de inmediato con el tráiler de Fire Emblem Engage. El nuevo juego tiene lugar en el reino de Eleus, que siempre ha sido devastado por la guerra. El estilo parece ser una evolución de lo que se vio en el capítulo final, con algunas celebridades como Marth e incluso dragones regresando. Sin embargo, el estilo de lucha siempre se ve igual, por turnos, con las unidades clásicas de la serie, como los Caballeros de Pegaso, infantería de varios tipos y muchos hechizos. El juego llegará a Nintendo Switch el 20 de enero de 2023 y también llegará con Divine Edition, una edición coleccionable.

Presentado por Yoshiaki KoizumiDirect continúa con It Takes Two, el galardonado juego “indie” de EA. Llegará el 4 de noviembre. Continúa con Fatal Frame, o más bien con el anuncio de Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, que llegará a Switch a principios de 2023, y el Volumen 2 de Xenoblade Chronicles 3.

Luego vino la información sobre los subproductos: SpongeBob: The Cosmic Shake, que llegará en 2023, anunciando el hermoso puño de boxeo de North Star, un juego que combina las hazañas de Ken the Warrior con un producto de fitness: ¿qué más se puede pedir? Llegará en marzo de 2023. Luego le toca el turno a OddBallers, que llegará en 2023 y Tunic, que cambiará a Switch el 27 de septiembre de 2022.

Continuando con Front Mission 1st y 2 Remake, una estrategia histórica para PlayStation, que llegará en 2023, y el último Harvest Moon, que estará disponible en un año, Story of Seasons A Wonderful Life revive todo lo que hizo que la serie fuera tan popular. Lo amplía con la última tecnología.

El juego continúa con el primer Splatfest de Splatoon 3 y otro gran anuncio: el tráiler de Octopath Traveler 2. El juego toma el querido estilo en 2.5D y vuelve a proponer la atmósfera y el estilo que hicieron del primer capítulo de Square Enix un éxito entre el público. y críticos. El juego llegará el 24 de febrero de 2023.

Otra ronda de juegos: Fae Farm parece un clon de cruce de animales sociales, jugable con amigos, pero con el mismo nivel de personalización. Llegará en la primavera de 2023. Para el cumpleaños número 35 de Final Fantasy, Square Enix ha anunciado Theatrhythm Final Bar Line, una enorme colección de canciones de Final Fantasy que se reproducen en Switch: hay casi 400 canciones diferentes, y más en forma de contenido descargable. . Se estrenará el 16 de febrero de 2023.

Continúa con orgullo italiano: Mario + Rabbids: Spark of Hope, disponible a partir del 20 de octubre. En Direct, se han introducido algunos elementos del pase de temporada, así como algunas secuencias de juego nuevas.

Cambie el género y vuelva a la simulación de vida con Rune Factory 3 Special, quizás el enfoque se centre más en el lado romántico del género, que llegará en 2023. Continúa con algunos próximos juegos N64 para suscriptores de Nintendo Switch Online. No hay tiempo para quejarse de que este es el anuncio: GoldenEye para el N64 estará disponible en línea pronto.

En el pasado, llega Switch Various Daylife, una extraña experiencia en 2D de Square Enix. Continúa con Factorio y llega a Switch el 28 de octubre de 2022.

En Mario Strikers: Battle League Football, el segundo paquete de contenido llegará con Pauline y Diddy Kong en septiembre de 2022, un nuevo estadio y nuevas armaduras. Nuevo curso, nuevo JRPG: Atelier Ryza 3 está programado para comenzar el 24 de febrero de 2023. Mario Kart 8 Deluxe Extra Track Pack 3 ha sido revelado y llegará a Reverse 2022 con 8 nuevos cursos.

Nintendo Switch Sports finalmente recibirá una actualización que agregará golf y 21 nuevos campos para jugar con tus amigos.

Ahora es el momento de Shigeru Miyamoto, Viejo, pero siempre tan hermoso. Primero se anunció que Nintendo World abrirá pronto en Hollywood. Luego mencionó que Pikmin Bloom está disponible para dispositivos móviles, que es una versión revisada de Pokémon Go con Pikmin como héroes. Después de Bloom, ha llegado el anuncio de un nuevo capítulo: ¡Pikmin 4 llegará a Switch en 2023!

Nos acercamos a la gran final: el nuevo Just Dance 2023 es una máquina de hacer dinero y este año no dejará de poner a bailar a millones de jugadores a partir del 22 de noviembre. Harvestella, un nuevo JRPG de Square Enix, continúa anunciándose. Los desarrolladores lo clasifican como un juego de rol de simulación de vida y llegará el 4 de noviembre.

No te puedes perder Bayonetta 3, la esperada acción de Platinum Games. En Direct, se introdujo una nueva jugabilidad, sazonada con los habituales movimientos elegantes de una bruja. Próximamente se lanzará un nuevo tráiler. Seguimos con Master Detective Archives: RAIN CODE, un apasionante juego de investigación con elementos sobrenaturales. El juego llegará en la primavera de 2023.

Resident Evil Village llegará en formato Cloud a Nintendo Switch. El 28 de octubre, los usuarios de Nintendo también podrán jugar a la última aventura de terror de Capcom. La oferta estará disponible a partir de hoy. Resident Evil Village, 2, 3 y 7 también estarán disponibles a través de la nube. La hermosa Sifu también ha sido anunciada y estará disponible en la Consola Híbrida de Nintendo. Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion llega el 13 de diciembre de 2022. Radiant Slvergun está disponible hoy para Nintendo Switch. Endless Dungeon de SEGA llegará en 2023. Se podrá jugar con hasta 3 amigos.

Tales of Symphonia Remastered se lanzará en Switch a principios de 2023. El juego es un relanzamiento de la obra maestra de GameCube. Continuamos con un breve resumen de los muchos juegos de terceros que llegarán en los próximos meses y continuamos con Kirby’s Return to DreamLand Deluxe.

Directo termina con el clásico “One more thing”: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 finalmente se muestra en todo su poder. Nuevas escenas de juego, pero sobre todo Nuevo título: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Fecha de lanzamiento: 12 de mayo de 2023.

Un final épico que era inimaginable, ¿qué os parece?