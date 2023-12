La PS5 gana incluso en un año en el que las cosas van mal: ¿es imbatible?

No aminoramos el paso por nadie

La instalación gigante con sede en Roma marca el “relanzamiento” de la PS5 a medida que llegan los suministros

No solo eso, sino que ese mismo año también vimos un aumento en el precio de PlayStation Plus, que no fue del todo bien recibido por el público entusiasta, así como… Galería de PlayStation Lo cual, quizás por primera vez, no fue muy apreciado por casi todos los usuarios. Respecto a esto último, las perspectivas a medio plazo no parecen muy ilusionantes para los fans de las grandes producciones de PlayStation, teniendo en cuenta que el punto de inflexión del servicio en directo debería llegar al catálogo de PS5 en los próximos meses, manteniendo quizás a los grandes jugadores individuales impulsados ​​por la narrativa que Los fanáticos de PlayStation realmente los aman. Teniendo en cuenta solo estos elementos, uno podría pensar que 2023 fue un año débil para la PS5, pero en cambio fue un triunfo en términos de ventas.

Esta misma situación lleva a creer que la PS5 está muy en las cartas. ImbatiblePorque en realidad su desempeño en el mercado no se ve afectado en modo alguno por las posibles repercusiones derivadas de posibles problemas en la producción de software o incluso en su regulación. Con la posibilidad de una Nintendo Switch 2 en camino, la escena podría recibir un shock y todavía estamos esperando una reacción real por parte de Xbox, que resulta de algunas operaciones a gran escala como la adquisición de Activision Blizzard (que por cierto podría (entre otros episodios negativos para Sony de cara a 2023) no se verá más tarde, pero de momento la nave PS5 parece prácticamente gobernarse a sí misma (y ya lo está haciendo, ante la esperada salida de escena de Jim Ryan) con una inercia imparable.