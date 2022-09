Solo 99 copias (todas agotadas) – Corriere.it

De Giuseppina Manin

La orquesta del conservatorio bautiza el primer coche con piezas compuestas por Vincenzo Baresi e interpretadas por porteros y barrenderos. Creador Horacio Pagani: Así combino arte y ciencia

En los años 80 yo aún no había nacido, pero la música de esa época era probablemente mi favorita -interviene Baresi-. El desafío de reinventar algo mío en esas pistas me parecía irresistible. Durante un mes escuché y escuché tratando de sumergirme en el mundo de ese ex chico, en sus sueños, en su mundo virtuoso. De todos esos materiales de audio, usé tres núcleos. Me viene a la mente la imagen de un gato grande. Cuando Horacio me mostró un adelanto de los dibujos supe que había dado en el blanco. Su utopía es una especie de murciélago en movimiento, un tigre que choca y alcanza en dos segundos los 100 kilómetros por hora.. Con la excesiva atención al detalle que pone en sus autos, Pagani siguió cada paso de la configuración. Curioso por todo, me pidió que le explicara la disposición de los instrumentos en la orquesta, continúa Paris. Los incluí pero olvidé el ukelele. Justo lo que quería oír. Por ejemplo le hice escuchar un tema Parque jurásico. Me dijo que definitivamente debe haberlo. El ukelele da brillo al cuerpo.