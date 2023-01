Francesca Michelin ataca a quienes critican su aspecto físico | cafe gramellini

Todos los días hay alguien que no puede más. Ayer fue el turno de la cantante francesca michelin, una de las personas más tiernas y sensibles que conozco. Cansado de leer los comentarios de Anonymous Fakhri discutiendo sobre sus ampollas, Exclamé: ya no sabemos hacer c. ¡nuestro!.

Tiene razón, pero ni siquiera sabíamos cómo hacerlo antes. La única diferencia es que antes de la víctima nunca se enteró.

Sería tranquilizador que la culpa fuera de las redes sociales, que nos impulsan, dice Michelin, a opinar sobre todo y convencernos de que la verdad está en el bolsillo. En realidad La naturaleza humana que tiene calumnias y sabelotodo en sus genes.

El lema de la Florencia renacentista advertía: Cree siempre que los ojos y los oídos de las personas son malvados. En retrospectiva, Plutarco relata que cuando se sometió a votación en Atenas el destierro del honesto político Arístides, un elector analfabeto se le acercó, sin reconocerlo, y le pidió por escrito su aprobación de la cerámica. Aristide preguntó: ¿Qué te hizo mal Aristide? El otro: ¡Nada, pero me enoja que todos escuchen que es tan buena persona!

Odio pensar qué habría hecho ese votante griego antiguo con un teléfono en la mano. Pero no será ni mejor ni peor que los secuaces de Michelin. Cuando se trata de lanzar insultos a los demás, la humanidad muestra una feroz resistencia a la evolución.