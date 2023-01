¿Federica Aversano junto a la ex cara del espectáculo?

federica aversano Encontró el amor después de su segunda experiencia en ¿hombres y mujeres? La joven pretendiente, entonces tronista, nunca encuentra al hombre de su vida como ella esperaba.

Ella tiene Decidí dejar la corte de María de Felipe Después de darse cuenta de que no ha conocido a la persona adecuada. en este momento, federica Admitió en el diario oficial al consejo editorial que había hecho una relación interesante. Cuando el entrevistador pregunta si hay rosas, en cuyo caso están floreciendo, el averso No dudó en responder afirmativamente.

Aunque muchos pensaron que el nuevo coqueteo de la tronista no pertenecía al mundo del espectáculo, el implicado quiso desmentirlo. De hecho, dijo que de alguna manera está dirigido a una pantalla chica, pero no puede agregar nada más al respecto. En ese momento, dijo que estaba “conmocionada y angustiada”.

sobre renunciar al trono frederick daenerysY federica Ella no dijo sorprendida. Tampoco sentía que las cosas fueran lo suficientemente fuertes como para levantarla. a mi averso Se estaba comportando de una manera madura y correcta. Por el contrario, definitivamente elegiría a alguien con quien estuviera satisfecho y fingiría estar bien para hacer dos portadas.

Federico También elogió a la niña durante la última entrevista. Sonriendo, la ex tronista la valoró y no dijo estar muy sorprendida. Entiendo que hay cierto interés de su parte pero, por supuesto, ambos están de acuerdo en que su diferencia de edad tendría un gran impacto en una posible relación. “Federico Vive alegre, vive al día… Lo veo lejos de mí. No me encontraré diciéndole: “No saldremos esta noche, nos quedaremos en casa”.Él concluyó averso.

pares IlVicoloDelleNoticias Nos reveló a ese misterioso hombre del que hablaba federica Estarán John obispo. Esta es la nueva cara de Tienes un nuevo correo, En el El papel del cartero oficial para la radiodifusión.. Además, obispo Es un ex rostro de hombres y mujeres En el momento del trono Sonia Lorenzini.