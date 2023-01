Antonella Fiordelesi y Eduardo Donnamaria cada vez más distantes – VIP Gran Hermano

Exactamente cuando Eduardo Donamaría Y Antonella Fiordellisi Parece que han encontrado una manera de vivir juntos dejando de lado los malentendidos por un tiempo, y el resentimiento mutuo vuelve a aparecer.

Después de pasar un rato jugando en grupo en el balcón, Edoardo decide irse, afirmando que no quiere pasar tiempo en compañía de Antonella. Así, el ex duelista decide unirse a él para preguntarle el motivo de su comportamiento, pero Donnamaria la rechaza, insistiendo en que no se deben reabrir las preguntas que actualmente no pueden resolverse.

“Cuanto menos tenga que ver contigo, mejor”, dice el importante personaje, mientras que Antonella no explica los motivos de su disgusto, está segura de que está del lado de la razón. “¿Después de qué hiciste?” Responder. “No tengo nada que decir, ya he hablado suficiente”. Los comentarios de Edoardo cierran definitivamente la pregunta.

Sin embargo, Antonella no pudo encontrar la paz y después de unos momentos volvió a él con un nuevo cargo: “¿Puedes decirme a qué juego estás jugando? ¿Tienes un guión?” Preguntó. Prosigue Edoardo, firme en su punto de vista, y a Antonella que le pregunta si ha pensado en lo ocurrido en los últimos días, le responde: “Eres un falso”. “¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo?” El ex espadachín responde molesto y, en medio de la ira y la frustración, se aleja con cierta emoción.

En la cocina, el VIP encuentra a Dafydd listo para consolarla: “No pueden hablar entre ellos, solo tienen que alejarse. Ahora no es el momento de estar cerca de él”. No es el momento, dice, convencido de recurrir a Eduardo.

Según David, el tiempo ayudará a sanar las heridas y brindará aclaraciones: ¿tendrá razón o la separación entre #Donnalisi es definitiva?