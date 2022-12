Exclusivo TJ – Ciabattini (experto FFP): “La situación sancionadora es más grave que la deportiva, en la UEFA descarto la exclusión de copas. Sobre las plusvalías…”

El experto en negocios deportivos fue contactado por la redacción de TuttoJuve.com exclusivamente por teléfono, pipí zapaterosPara hablar en profundidad sobre lo que está pasando en la Juventus y más allá:





que ocurrencia sí El hizo sobre mí Cuál es el precio El está sucediendo en Página principal ¿Juventus?





“La situación es fruto de una mala gestión que empezó hace muchos años. La cuenta de resultados empezó a mostrar un claro desequilibrio económico y financiero a partir de 2017, año en el que la Juventus compró a Higuaín, jugador que ahora está en la cúspide de su carrera, para millones.. lo que le garantiza un salario muy alto.” Durante cuatro años, y en 2017 el balance cerró con una ganancia de 48 millones a diferencia de los dos años anteriores cerrados en el balance, pero esta cifra escondía una pérdida real.





en que ¿sentido? Dijo que las ganancias de 2017 fueron positivas en 48 millones.





“Porque en esta cuenta de resultados ya había 151 millones de plusvalías por la venta de Pogba y otras operaciones. El caso es que el desfase entre costes e ingresos ya rondaba los 100 millones, que ya suponían 400 ventas de valor significativo por allí, la situación empeoró gradualmente Una serie de compras nefastas y una política de contratación incomprensible aumentaron la brecha de costos a ingresos a más de doscientos millones, consumidos solo en parte por mayores ganancias de capital, aproximadamente $ 600 millones en cuatro años, algunos de claramente inflado, sin flujo de caja y peor aún sin trascendencia técnica, y el fichaje más absurdo fue el fichaje de De Ligt, que sucedió después de Ronaldo, que percibía un salario cuatro veces superior al de Chiellini.





pero sobre mí Ganancias de capitalY el existir previamente Era a perdón.





“En cuanto a las plusvalías, la Juventus ya ha sido absuelta junto con otros clubes. Como no hay una regla al respecto, es imposible no respetarla. La parte deportiva es menos grave que la penal, pero no soy un experto”. en derecho deportivo y sin sanción, pero no es difícil suponer que la situación con respecto a la sanción es más grave: hay una contabilidad falsa y también una falsificación de información, aunque creo que fue un caso involuntario porque el stock La tendencia fue lo que menos se pensó: “Creo que la Juventus, gracias a las dos recapitalizaciones de 2020 y 2021 por un total de 700 millones, ha cumplido con los criterios de registro”. Me sorprende que nadie haya creado esta cuenta todavía”.





¿Puede decirnos si la Juventus arriesgaría algo al nivel de la UEFA?





La Juventus firmó un acuerdo conciliatorio con el máximo organismo europeo en agosto con la obligación de llevar las pérdidas presupuestarias en el trienio de 2023 a 2025 dentro de los 60 millones previstos en la ‘Regla de Beneficios del Fútbol’ que reemplazó al Fair Play Financiero. Se llegó a este acuerdo sobre la base de los resultados de los últimos tres años, estamos hablando de 2022, 2021 y 2020. Es posible que estos estados financieros se ajusten en función de los ajustes requeridos por Consob, así como por otras instituciones. , que la Juventus ya ha aceptado en parte.





Hablemos De nómina de sueldosY el Comités ajo Cliente Y el allá Famoso “papel Ronaldo“?





“Sí, dejemos de lado las ganancias de capital que, si se toman en cuenta, pueden provocar cambios en valores importantes. Si se limitan a los salarios y comisiones de los agentes no contabilizados, no sumarán mucho a la pérdida y ya están aprobados y se recuperarán”. por lo tanto, resultará en una multa más alta “. Pero aún así, para confirmar el acuerdo de conciliación. El PSG, que salió con una peor situación presupuestaria para 2020/2022, recibió una sanción mayor pero tiene la opción de SA. No hay riesgo de ser excluido de las copas europeas. .”





Crees allá El a la caza en brujas En el comparaciones afiliado juventus?





“Sí, puede haber, pero la Juventus obviamente participa más que otros clubes. Al final, la Juventus no ha implementado una política de retrasar la recapitalización, o si sucede, no ayudará en nada. Obviamente las maniobras, la contabilidad paralela y Los gastos no calculados, si se confirmaron, no sirvieron porque recapitalizó el capital en números muy importantes. Al final, la Juventus no se benefició de esto, debido a una gran confusión dentro del club y, lamentablemente, también a una falta de profesionalismo.





¿Conoces a Evelina Christlin? ¿Qué opinas de su entrada en la sociedad?





“Cuando la escuché hablar de números y presupuestos, inmediatamente me enamoré de ella. Hablamos el mismo idioma. El equilibrio financiero del club es lo primero. Gastas lo que puedes. Hay muchas formas de crear valor agregado sin tener que gastar lo que no tienes. Las ganancias frecuentes son una locura. Crean adicción. Cada año necesitas más y al final te encuentras haciendo compras basadas únicamente en su investigación, ignorando por completo los aspectos técnicos. Un equilibrio saludable se refleja positivamente en los resultados deportivos. No es nada seguro que pueda ocurrir lo contrario”.





sí Agradezco a Paolo Ciabattini por la cortesía y la asistencia que mostró durante esta entrevista.