Mundial de Qatar 2022, partidos de hoy: Croacia – Brasil y Holanda – Argentina – Fútbol

Brasil, Kaká: “No a todos los brasileños les gusta la Seleçao”

“no todo Brasil Les encanta la selección verde y oro”. estar en los deportesÉl es la ex estrella del AC Milan y Celecao. Ricardo Kaká. “Es extraño decirlo, pero no todos en Brasil son fanáticos de la selección nacional. Muchos en nuestra región hablamos sobre neymar en términos negativos. fenómeno ronaldo En cambio, se le ve como un hombre gordo que camina solo por la calle. En Qatar, por el contrario, cada vez que se encuentra con aficionados recibe cumplidos. Tal vez sea por la política, pero creo que los brasileños a veces no reconocen la grandeza de sus héroes.” Kaká y Ronaldo han triunfado juntos última copa del mundo Lo ganó Brasil, hace exactamente 20 años. Ahora, en Qatar, los oros verdes persiguen su sexta victoria en el campeonato mundial de su historia.