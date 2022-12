Eliminación de Thiago Silva con la selección de Brasil, ¡el ex Milan soltó su poder al final del partido!

él no estará allí Ni Brasil ni Argentina En las semifinales de Copa del Mundo en Catar. Tiempo Messi Y los camaradas, aunque con gran esfuerzo, lograron superarholandéslo mismo falla en Brasil en contra de Croacia.

Los muchachos han sido entrenados antes. TetéÉl, de hecho, capituló en los penaltis tras adelantarse en la prórroga gracias a un golazo neymar

Las palabras de Thiago Silva tras Brasil y Croacia

intervino después de que terminó el partido, Thiago SilvaEx Defensor de Milánla última vez Globalismose dejó llevar después de perder contra Croacia. Estas son sus palabras:

Thiago Silva, Spree, Brasil y Croacia

“Ahora es Es difícil encontrar las palabras. Ya he tomado algunas decisiones en mi vida, no solo en la selección, sino también a nivel personal. Cuando perdemos algo importante que estábamos buscando, Duele mucho.

Ahora, sin embargo, no tenemos alternativas, Tenemos que levantar la cabeza Y mirar hacia adelante. Siempre he sido así, me levanto cada vez que me caigo. Desgraciadamente como jugador voy a tener que resignarme a la idea de eso Nunca levantaré esa copa. Quién sabe, podría pasar en otro papel.