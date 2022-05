“El cine no es silencioso”

Discurso del presidente de Ucrania

– Zelensky no solo habló en general sobre el sufrimiento de su pueblo, sobre las tragedias que se desarrollan en Mariupol, como el asedio a la planta siderúrgica de Azovstal, sino que se dirigió directamente al mundo del cine y a los cineastas y exigió que cuestionaran, de hecho, tomaran brazos arriba Citando al director Mantas Kvidaravicius, fallecido en Ucrania y cuyo documental ‘Mariopolis 2’ de su pareja Hana Belobrova terminará y que se proyectará en el festival en un espectáculo especial en los próximos días para la manifestación, dijo: Diablos “. Pero sobre todo pidió al cine “no callar”. “El odio eventualmente desaparecerá y los tiranos morirán”, dijo Zelensky, citando al gran dictador que se burló de Hitler. Estamos en una guerra por la libertad”. “Necesitamos un nuevo Chaplin que demuestre que el cine de hoy no es silencioso. Seguiremos luchando porque no tenemos otra opción y estoy convencido de que el dictador perderá. ¿Pero el cine callará o hablará? ¿Podrá el cine sobrevivir a esto? “Me encanta el olor a napalm por la mañana”, dijo Zelensky, citando la película “Apocalypse Now”.

Discurso del Presidente del Jurado, Vincent Lyndon

– Antes de llamar a Kiev, recibimos una poderosa carta de Vincent Lyndon, quien preside el jurado de este año (con la jurado italiana Jasmine Trinca) que recibirá la Palma de Oro el 28 de mayo, para ilustrar, si es necesario, cuán glamoroso ha sido Cannes. , con sus rituales de alfombra roja, disfraces, selfies y apariciones estelares, son “atravesados” por la verdadera tragedia de la guerra. “El tormento del mundo que sangra, sufre y arde… en Ucrania y también en las guerras olvidadas de Yemen y Darfur atormenta mi conciencia”, dijo Lyndon, recordando que el Festival de Cannes se “estableció como una respuesta al fascismo”.

La Palma de Oro en Forest Whitaker

– Forest Whitaker, a quien le dieron una larga bienvenida durante una ceremonia que incluso lo avergonzó, por recibir la Palma de Oro por su carrera que comenzó con “Bird” Clint Eastwood y continuó con muchos títulos exitosos, desde “The Color” de Scorsese. of Money” a “Soldier’s Wife” a “The Last King” Scotland” por nombrar algunas (la próxima película es “Megalopolis” de Francis Ford Coppola que se rodará en agosto), no fue menos comprensiva. “Tomará mucho tiempo superar los traumas de los últimos años, la epidemia y la guerra en curso. El cine y los directores nos ayudan a entender este mundo. A través del cine, el director comparte sus sueños y estos pueden convertirse en realidad”, dijo el Actor de 60 años que también tiene una fundación humanitaria a su nombre y es productor de un documental sobre la esperanza de paz en Sudán del Sur que se proyectará el miércoles: “Nuestras vidas han cambiado en estos años”. el encanto de Montee des Marches definitivamente pasó a un segundo plano, por lo que lo mejor es disfrutar de la comedia de zombis “Coupet!” de Michel Hazanavicius Con Romain Doris y Berenice Bejo abriendo el festival fuera de concurso.Luego la tradicional cena de apertura, este año en el Hotel Martinez con un menú elaborado por el Chef de la “Palma de Oro” Christian Sinicropi.