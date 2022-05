La guerra ruso-ucraniana, la joven madre de Mariupol: “Mi imagen difundía mentiras sobre la guerra”

El pasado mes de marzo, su imagen dio la vuelta al mundo. Una joven embarazada cubierta de sangre escapa del hospital de Mariupol tras ser atacada. el pasado 2 de abril Mariana WiskemirskaY Kiev la consideraba una “rehén” de Moscú Los medios ucranianos especularon que ella podría estar entre los ciudadanos deportados a Rusia: algunos voluntarios que estaban tratando de ayudarla informaron que los rusos estaban tratando de usarla en un intento de revertir el ataque al hospital. Un mes y medio después de este ultimátum, llegó la primera entrevista. La joven, que se convirtió en madre un día después de la filmación de Associated Press, le contó a la BBC sobre su experiencia del 9 de marzo, cuando estaba con su barriga de bebé. Envuelto en una colcha, con la frente ensangrentada Se había escapado de la sala de maternidad del hospital recién bombardeado.

“Mi foto se usó para difundir mentiras sobre la guerra”, explicó. ¿Cómo fue cuando estabas en medio de una campaña de odio? Y la desinformación como la hija de verónica Estaba a punto de nacer. “Recibí amenazas de que vendrían a buscarme, que me matarían y que a mi hija la destrozarían”. La historia del bombardeo del hospital terminó inmediatamente en medio de guerra de propaganda. Los medios rusos llegaron a decir que el hospital era una base militar y que Mariana, bloguera de belleza de profesión, fue utilizada por los ucranianos como “actriz” en la redada del hospital. Más tarde en Twitter, la periodista ucraniana Olga Tokaryuk publicó una entrevista en video muy cortada en la que la niña, de Donetsk, una región ocupada por los rusos, afirmó que no se trataba de bombardeos sino de “balas de cañón”. Algunos sitios web vinculados a Moscú lo relanzaron, diciendo que la niña “confirma la ocupación del hospital por parte del ejército ucraniano”, “ha comido su comida” y “no hubo ataque aéreo”. De todos modos, a menudo era difícil entender su discurso debido a los cortes.

Ahora Mariana, llamada en su ciudad natal, En la región de Donbass controlada por separatistas respaldados por Rusia, a través de un enlace de video con la BBC, y asistido en la parte técnica por Denis Seleznev, un bloguero que apoya abiertamente a los separatistas pro-Moscú. Detalles que plantearon la cuestión de su libertad para decir lo que quisiera. Recuerda que el 9 de marzo estaba hablando con otras mujeres en la sala de maternidad cuando una explosión sacudió el hospital. Se tapó la cabeza con una manta. Luego una segunda explosión: “Podías escucharlo volar por todas partes, astillas y más. Un ruido resonó en mis oídos durante mucho tiempo”. Las mujeres se refugiaron en el sótano con otros civiles. Más tarde, cuando las fotos tomadas por la Autoridad Palestina se difundieron por todo el mundo, “Algunos decían que era actriz y otros mentían porque no había ataques aéreos.Incluso algunos de los que ella consideraba amigos no le creyeron, dijo: “Es una pena que gente que conozco crea en algo que yo no”. Contrariamente a las afirmaciones de Moscú de que el edificio no funcionaba como centro de salud.. “En realidad no puedo culpar a nadie porque no vi con mis propios ojos de dónde vienen las erupciones”, dijo.