Black Moscow enumera a decenas de corresponsales británicos

Moscú cierra las puertas a 49 ciudadanos británicos: se trata de funcionarios de defensa y periodistas de la BBC, Financial Times, The Guardian, Sky News y otros medios. Ya no pueden ingresar a Rusia, donde sus nombres aparecen en una lista negra, o más bien en una “lista de exclusión”. El Foreign Office los acusa de “difundir deliberadamente información falsa unilateral sobre Rusia y los acontecimientos en Ucrania y el Donbass” y de contribuir a la rusofobia en la sociedad británica. The Guardian informó, en una nota, que luego de las “acciones antirrusas” del gobierno británico y las sanciones contra “los periodistas clave de nuestro país y los jefes de las compañías de defensa nacional”, Rusia ha agregado a los medios y figuras de defensa a su “lista de bloqueo”. En marzo pasado, Londres revocó efectivamente la licencia de transmisión de RT (Russia Today), diciendo que no podía cumplir con las reglas de imparcialidad de las leyes de transmisión británicas debido a sus vínculos con el estado ruso. Entre las firmas británicas afectadas por la prohibición de entrada se encuentran comentaristas como Gideon Rachman del Financial Times, Coughlin del Daily Telegraph, o el académico y especialista en estudios rusos Mark Galeotti. Luego están las docenas de comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea de Su Majestad, así como algunos altos directivos de la industria de la defensa.