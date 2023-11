“Desde que Mirko Brunetti entró en la Cámara de Diputados…”

Greta Rossetti Él todavía está en el centro de sus chismes. Situación emocional con Mirko Brunetti. Después de algunas horas Nuevo episodio de Gran Hermanoque irá Se transmite esta noche por Canal 5,l’Ex seductora de Temptation Island Ella se dejó llevar por uno Respiradero en las redes sociales sobre el comportamiento que Giffino tuvo hacia él.

Esta nochejueves 2 de noviembre de 2023, el canal 5 uno será transmitido Nuevo episodio de Gran Hermano. Mientras esperas, vamos social, Greta Rossetti Ella se permitió ir a A. Larga perorata sobre Mirco Brunettique desde que entró en casa de Cinecittà no ha hecho más que hablar de ella y de su historia de amor:

Siempre digo que no quiero hablar de eso, pero odio cuando nadie me entiende tanto. Chicos, sé algo sobre Mirko y siempre lo sigo las 24 horas del día. No puse ningún muro, simplemente estaba enojado y decepcionado y me distancié un poco. El muro se construyó automáticamente desde el momento en que él entró, pero no por mi voluntad. Cómo puedo experimentarlo si existe, cómo puedo entender el amor que existe entre nosotros, si no puedo tocarlo, mirarlo a los ojos, hablar con él…

Leer también

Arrebato de Fiordaliso

aún:

Y no me digan que salga a decirle porque muchachos, si fuera por mí lo haría ahora pero no siempre todo es posible en la vida. Y por esto mismo digo que él fue quien construyó el muro entrando allí. Greta Rossetti puso entonces fin a su arrebato, dejando claro una vez más sus sentimientos por Mirko: Ahora sólo puedo quedarme aquí y esperar y observar como lo haces tú. Ojalá no hagamos películas mentales que no existen. Pero nadie dijo jamás que no lo amaba y nadie dijo jamás que no lo extrañaba.