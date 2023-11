Brigitte Nielsen, de sus éxitos a su desaparición de la televisión: Esto es lo que le pasó Se merecía un resultado diferente

Brigitte Nielsen ¿Qué pasó con la artista? Tras este gran éxito, desapareció por completo de la televisión.

Muchos se preguntan qué pasó con él. Maravillosa Brigitte. Durante muchos años nos ha hecho soñar con la realidad no sólo en la pantalla chica sino también en la gran pantalla. Estrella mundialMuchas veces estuvo en el centro del disco debido a sus amores pasados ​​y diversos coqueteos. Mujer hermosa y atrevida, Ella nunca pasó desapercibida debido a su increíble cuerpo y empatía innata.

Durante mucho tiempo tuvo una presencia omnipresente en la televisión, no sólo en varios dramas de éxito, sino también en… Muchos programas de televisión y salones. Que ahora están apareciendo por todas partes. Una de sus últimas apariciones en esta dirección fue Barbara Durso. Cuando lo implementó, no se habló de ello. Sus proyectos de trabajo.

No, el tema principal era su familia extendida y la difícil y complicada relación que tenía con ellos. hijo de kilian, Su segundo hijo. Entre otras cosas, parece que la pareja formada por la actriz y el joven ha sido nominada recientemente como única candidata a Edición actual de Hermano mayor.

Brigitte Nilsson, Después del éxito, El olvido

Aparentemente no tengo trabajo para trabajar Por un lado, el joven tenía muchas ganas de participar, no así la madre. No cambió de opinión de ninguna manera.A, y por lo tanto tampoco se le permite vivir esta experiencia. Esto obviamente rompió los corazones de muchos. fans de Brigitte.

Sin embargo, parece que desde hace algún tiempo las mujeres ya no están interesadas en el mundo del entretenimiento y los protagonismo. No da entrevistas y no dice mucho sobre sí mismo. Lo que es seguro es que Dejó Italia hace algún tiempo. En cualquier caso, siempre lo lleva en el corazón, como hacen los italianos. tu sabes ¿Dónde vive y qué hace hoy??

Su vida en Estados Unidos como madre y esposa.

nielsen Llevaba algún tiempo viviendo en Los Ángeles con su nuevo y joven marido de origen sardo. Con él en 2018 dio a luz a su Quinta hijaElla es la única mujer. En resumen, parece quererlo ahora mismo. Disfruta de su papel de madre y esposa., sin involucrarnos demasiado todavía. pero Nunca abandonó el mundo del cine y la moda..

Pero parece que los reality shows no le interesan y no abandona América salvo algunos viajes o apariciones especiales. El lo hizo domingo enes maravilloso Mara Venere Donde recibió una maravillosa sorpresa. está a punto de Mensaje en vídeo de Bebo Bodo ¿Quién quería recordar los hermosos momentos profesionales que compartió con ella? Festival de San Remo Incluido.