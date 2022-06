“Cuanto más armada está Kyiv, más avanzamos”. Pero Rusia está fuera

Un equipo de tres hombres y 12 misiles de precisión dispararon en 40 segundos con un alcance de 80 km. El M270 Multiple Launch Missile System (MLRS), un arma letal en un teatro guerra ruso–Ucraniaes el “regalo” que el primer ministro británico, Boris Johnson, prometió ayer a Pogo al presidente ucraniano Vladímir ZelenskiEn línea con la decisión de Joe Biden de enviar sistemas de armas similares.

En la guerra de Ucrania, murió otro general ruso: Roman Kutuzov. Putin: “Con armas a Ucrania atacaremos nuevos sitios”

Unas horas antes del anuncio del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, los misiles de crucero rusos cayeron en las afueras de Kyiv por primera vez desde abril. El comentario de Wallace es conciso: “Si las tácticas de los rusos cambian, también cambia nuestro apoyo a Ucrania”. Los sistemas de misiles de múltiples ojivas de medio a largo alcance son exactamente lo que Zelensky estaba pidiendo a Occidente contra el lento progreso de un ejército. ponlo adentro En el Donbass, lanzamiento continuo de cohetes y misiles contra ciudades y pueblos ucranianos. “BoJo tuiteó: no podemos ver cómo la artillería rusa de largo alcance arrasa ciudades y mata civiles. Es por eso que donaremos múltiples sistemas de misiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania, para repeler efectivamente la agresión en curso”.

El ejército de Kyiv será entrenado en el Reino Unido. El lenguaje británico resuena con el de EE. UU. y Europa del Este (que considera a Johnson un “líder anti-Putin”), pero difiere del lenguaje del presidente francés Macron, quien ha pedido no “humillar” a Rusia y Putin. También difiere del tema de la Santa Sede, que ayer clasificó el tema de poner fin al suministro de armas a Ucrania como el centro de la reunión del jueves entre el Papa Francisco y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero incluso después de que Alemania suministrara a Kyiv vehículos antiaéreos blindados, es España la que envía (escribe “El País”) misiles antiaéreos Shorad Aspide y tanques Leopard A4. Soporte de Londres en todas las áreas. Incluye financiación para la investigación de crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional (cuyo presidente es británico). En una llamada telefónica con Zelensky, Johnson afirmó que presionaría a “otros líderes del Grupo de los Siete” contra la invasión, reiterando su “admiración por el espíritu patriótico del pueblo ucraniano frente a la brutalidad rusa”.

La suerte de los mercenarios británicos capturados por los rusos es alarmante: la operación comienza hoy y corren el riesgo de ser condenados a muerte, ya que no forman parte de un ejército regular y, por tanto, teóricamente no están amparados por los Convenios de Ginebra. Mientras tanto, las autoridades de Crimea, que estaba ocupada y anexionada por Moscú, comenzaron una “rusificación” que incluye la abolición del anglicanismo: no más palabras como spoilers, artilugios, autorretratos, podcasts… Y los más activos es la respuesta de los rusos a los nuevos misiles de alcance medio prometidos por Gran Bretaña Kyiv. El Ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se detiene allí. Putin ya ha dejado claro lo que sucederá si se ponen a disposición nuevas armas. Solo puedo decir que cuanto mayor sea su alcance, más lejos de nuestras tierras tendremos que mover la línea desde la cual los neonazis podrían amenazar a la Federación Rusa». En la práctica, cuanto mayor sea la incursión rusa en territorio ucraniano, siempre que el ejército ruso sea capaz de hacerlo. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal (la cámara baja del parlamento ruso), Andrei Kartapolov, dice que en caso de la llegada de armas más fuertes a Kyiv, Rusia golpeará la infraestructura de transporte (trenes, el aeropuerto de la capital) y la sede del gobierno ucraniano, como el Ministerio de Defensa. En su mensaje habitual, el presidente Zelensky admite que la situación en Severodonetsk, la fortaleza ucraniana en Lugansk, “es muy difícil, estamos luchando en la calle, nuestros héroes resisten pero el enemigo es más numeroso y más fuerte”.

rusos

Desde el comienzo de la guerra, los rusos, según Zelensky, han disparado 2.503 misiles y también continuaron en los últimos días contra Mykolaiv en el sur y la región de Kharkiv en el norte. Según el general Mikhail Mezintsev, jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia, las unidades ucranianas “perdieron hasta el 90 por ciento de su personal en Severodonetsk”. Los ucranianos, por su parte, afirman que retiraron la flota rusa del Mar Negro a 100 kilómetros de Odessa. Los observadores occidentales creían que los rusos estaban equivocados (escribe el ISW estadounidense) al “concentrar todos los recursos en una sola batalla por ganancias territoriales limitadas, por lo que el ejército ucraniano mantuvo la flexibilidad para realizar contraataques en otras regiones de Ucrania. En Kherson pero también en Severodonetsk en sí, la Recuperación del 20 por ciento de la ciudad”. Mientras tanto, Rusia comenzó a entregar los cuerpos de docenas de soldados a Ucrania mientras defendía la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. Los cuerpos deben ser identificados por ADN. En el Mar Báltico, la alianza de la OTAN y Rusia se enfrenta entre sí En un entendimiento mutuo de la eficacia operativa a través de los ejercicios planificados, pero que ahora adquieren un significado completamente diferente. En el lado occidental, participan 4.000 tropas de asalto naval, más de 60 aviones y 40 barcos, incluido el USS Kearsage. , un buque de asalto anfibio con 26 aviones de combate a bordo y 2400 entre infantes de marina y marineros.