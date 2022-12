Greta Thunberg vs Andrew Tate en Twitter: “Consigue una vida” – Corriere.it

a Redacción en línea

El ex campeón de kickboxing estaba considerando bromear con ella sobre las emisiones de sus autos de lujo. Ella no les dijo, y la respuesta se difundió rápidamente.

Greta Thunberg no encaja. Ya no. La joven estrella sueca del activismo climático dejó a un lado su impermeable amarillo para quitarse las uñas, que hábilmente utilizó para escribir un tuit que pasará a la historia. El texto dice así: «Claro, por favor, ilumíname. Escríbeme a [email protected]». No es más que una respuesta rítmica a la provocación tuiteada con una foto adjunta del atleta de kickboxing angloamericano Andrew Tate.