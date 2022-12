Misiles rusos sobre Ucrania y ciudades en apagón – el mundo

Misiles rusos llueven sobre UcraniaTambién se informaron explosiones en Kyiv y Lviv (en el oeste de Ucrania), que está lejos de la línea del frente, en Kharkiv (este), Odessa (sur) y Sumy (noreste). La infraestructura energética también está en el punto de mira, y las ciudades experimentan cortes de energía y problemas con el suministro de agua.

La defensa antiaérea responde a los ataques. Kyiv informó que derribó 54 de los 69 misiles rusos disparados contra el país esta mañana. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, dijo que después del ataque de hoy, el 40 por ciento de la población de Kyiv está sin electricidad, y los residentes de la capital reportaron explosiones en varios distritos, según medios ucranianos. Según el alcalde, las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron 15 misiles rusos sobre Kyiv.

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushenko, dijo El fuerte ataque ruso causó daños en las plantas de producción de electricidad y la red eléctrica del país. A pesar del excelente trabajo de la defensa aérea. Así lo informó el independiente Kyiv. El ministro explicó que la situación energética es particularmente difícil en las regiones de Kyiv y Odessa, así como en el oeste de Ucrania.

defensas rusas destruyó un objeto no identificado en el distrito de Engels de la región de Saratov, 500 km de la frontera con Ucrania. Así lo anuncia el gobernador regional Roman Busargin en su canal de Telegram, según informa TASS. “Las defensas aéreas estaban operando en el área de Engels. Se destruyó un objeto desconocido. Se enviaron servicios de emergencia a la escena. No hay amenaza para la seguridad de los residentes”, dijo el gobernador. El mes pasado, la Base de la Fuerza Aérea de Engels fue atacada dos veces por drones.

Según las autoridades de Minsk, un misil antiaéreo ucraniano cayó hoy en Bielorrusia. Según la Agencia Belarús Belta, el presidente Alexander Lukashenko fue informado de la caída del portaaviones ucraniano S-300 en suelo bielorruso. Oficiales militares y técnicos están en el lugar.

Mientras tanto, el canciller ruso Lavrov rechaza la fórmula de paz de Zelensky, una “ilusión” – Rusia no tiene la intención de hablar con nadie sobre la base de la “fórmula de paz” propuesta por Vladimir Zelensky, Kyiv no está lista para el diálogo, – dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en una entrevista con RIA Novosti. “Está claro que Kyiv no está lista para el diálogo. Zelensky abriga la ilusión de obtener, con la ayuda de Occidente, la retirada de nuestras tropas de las tierras rusas en Donbass, Crimea, Zaporozhye y Kherson, el pago de una compensación de parte de Rusia y tribunales internacionales ”y similares. “Naturalmente, no habrá conversaciones en estas condiciones”, dijo Lavrov.

Otro ataque masivo y sin sentido con misiles rusos contra Ucrania, que destruyó indiscriminadamente infraestructuras e instalaciones médicas y atacó y mató deliberadamente a civiles. No habrá impunidad para los crímenes de guerra rusos. “Nuestro apoyo a Ucrania continuará sin cesar”, escribió en Twitter el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.