Conferencia de entrenadores antes del partido entre Napoli y Braga Live

El Nápoles vuelve a empezar. El partido contra el Sporting Braga se disputará mañana a las 21 horas en el Estadio Maradona, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Incluso un nocaut por un gol sería suficiente para clasificarse para los octavos de final. Walter Mazzarri habló en la rueda de prensa. Junto a él estaba Juan Jesús.

16:23

Merritt, la agente habla de su futuro

El receptor de Alex Meret debería seguir siendo A.J. Nápoles. Lo reveló su agente. Federico PastorelloHablando desde Milán sobre la situación contractual de su cliente:“El contrato de Alex está a punto de expirar pero hay una opción automática, así que no hay prisa. Está disponible para quedarse en Napoli, veremos qué pasa”. (Aquí sus declaraciones)

16:14

Napoli, hace 75 días que falta una victoria en casa

El Napoli lleva 75 días sin ganar en casa La última vez fue el 27 de septiembre, 4-1 ante el Udinese., cuando Kafara y Osimhen marcaron en el mismo partido: la única vez esta temporada. El éxito que logró contra Maradona, que estuvo ausente durante dos meses y medio, es una imagen de las dificultades que enfrenta el Napoli este año.

15.58

Informe de entrenamiento de Nápoles

Mientras tanto, el Napoli entrenó esta mañana. Aquí está el informe de hoy: “Kagosti y Kvaratsjelia realizaron todo el entrenamiento en grupo, Mario Rui realizó el entrenamiento personal en el campo. olivaira Realizó tratamientos y trabajos personales en el gimnasio.

Victor Osimhen no participó en los entrenamientos y viajará a Marrakech, donde participará en la ceremonia de entrega del Balón de Oro africano. El delantero italiano regresará a Italia a última hora de la tarde y mañana por la mañana participará regularmente en los entrenamientos.“.

15.43

Concluyó la rueda de prensa

Tras la conferencia de Juan Jesús, finalizó también la rueda de prensa de Walter Mazzarri en la víspera del partido Napoli-Braga.

15.35

Mazzarri: “Jugamos cada tres días, pero los jugadores no se ven afectados”

“Hace muchos años, hubo un jugador que vivió el partido de otra manera. Después de un tercer tiempo de 90 minutos, el mismo jugador titular tuvo un cuarto partido muy pobre. Ahora los chicos viven el fútbol de otra manera, les veo jugar 6-7 partidos de 90 minutos y no lo sufren. Quizás la mentalidad ha cambiado, el estrés es menor, por eso no me preocupa. Después de tres días de recuperación adecuada, estaban realmente renovados, pero realmente lo noté cuando no me movía y miraba los partidos. ¿calculos matematicos? No, respetamos a Braga sin embargo. Queremos ganar sin encajar goles.eso es lo que quiero.”

15.32

Mazzarri: “El Nápoles no debe flaquear”

“¿Tienes miedo después de tres derrotas? No, no hay miedo, pero Se nota que el equipo se siente un poco molesto.. Por eso ganar será importante para recuperar la serenidad. Por eso quiero ser sólido. El equipo no debe resbalar. Braga es muy bueno en los contraataques, Hay que tener cuidado con las medidas de precaución en los saques de esquina. He visto los partidos antes que yo y he visto estos errores.“.

15.28

Mazzarri: “Tenemos que marcar más goles desde fuera del área”

“Últimamente hemos disparado mal arriba. Me gustaría entrenar a ese equipo si tuviera tiempo. Cuando llegué por primera vez al Napoli, no teníamos goles de los centrocampistas, luego de Enler y otros Al llegar crecimos y luchamos para ganar.” Con el Scudetto. Por eso también tenemos que encontrar objetivos a distancia. No siempre se puede meter el balón en la portería.También tenemos que marcar desde fuera, como hacen muchos equipos importantes”.

15:24

Mazzarri: “La fase defensiva debe ser perfecta”

“El que tiene mejor defensa siempre gana o se clasifica para Europa. Por eso necesitamos ganar seguridad defensiva mientras jugamos. En ataque lo importante es jugar bien y crear ocasiones. Tarde o temprano llegará el gol”. Pero la fase defensiva debe ser perfecta y por tanto debe mejorarse”.

15.21

Mazzarri: “No cambiaré el plan. Natan está presionando más”

“Vine aquí porque me gusta jugar de cuatro, pero desde que estoy aquí todos me dicen por qué no vuelves a los tres de atrás, no, ahora nos quedamos de cuatro de por vida (risas). ed.).” Nos falta la izquierda, Natan está haciendo lo que puede hasta ahora, Espero que presione más si vuelve a jugar, pero acaba de llegar. Te daré un ejemplo: Cuando llegó a Turín, Bremer no se parecía al jugador actual durante los primeros cuatro meses.Pero esto es normal porque los que vienen de Brasil a nuestro torneo siempre pagan tasas. Para mí, Nathan está mejorando, pero Zanoli también puede jugar por la izquierda porque su tiempo de juego es limitado. Vemos…”

15.16

Mazzarri: “Quiero ver un equipo fuerte y corto”

Ahora le toca el turno a Walter Mazzarri: “Mañana es necesario clasificarse para la siguiente ronda. Este equipo ha demostrado que sabe jugar al fútbol pero debe encontrar el equilibrio que tuvo el año pasado y no debe encajar contraataques ni goles que no haya encajado antes. Estoy feliz de ver que el equipo siempre está unido”. Y una fase defensiva más cautelosa. Desde el punto de vista del resultado estuvimos un poco débiles a pesar de que hicimos una buena primera parte con Enterrar Y la Juve”.

15.12

Juan Jesús: “Si gano después de 33 años, las expectativas cambiarán”

Juan Jesús otra vez: “Muchas cosas han cambiado, Cuando se gana después de 33 años, las expectativas crecen, como si siempre tuviera que pasar lo que pasó o como si todo fuera culpa nuestra. Este no es el caso. Tenemos que esforzarnos más. La victoria llegará con paciencia y confianza. Los malos tiempos siempre pasan y los buenos pronto llegarán. ¿Braga? Buen equipo y muy organizado. “Saldremos al campo para ganar. Queremos clasificarnos para los octavos de final”.

15.08

Juan Jesús: “Estamos creciendo y nos falta ganar”

Primero, una palabra de Juan Jesús: “en contra de Juventus Hicimos un gran partido, ahora buscamos la victoria, necesitamos goles y buena defensa. Queremos devolver la serenidad al grupo, a la gente y a la ciudad. Nos falta ganar, este año lo tenemos menos claro que el año pasado, pero el gol volverá, y la victoria también. Ya hemos dado señales importantes en los últimos partidos. “Conozco a Mazzarri desde hace mucho tiempo. Nos da mucha energía, nos dice que aún no hemos terminado y quiere que volvamos a jugar como lo conocemos y expresemos nuestras cualidades”.

15.02

Aclaración del Napoli sobre Osimhen

El director de comunicación del SSC Napoli, Nicola Lombardo, habló con Mazzarri y Juan Jesus antes de la conferencia: “Osimhen no estuvo entrenando esta mañana porque está compitiendo con muchas posibilidades de ganar un premio prestigioso, el Balón de Oro africano, que es un premio muy importante. Por acuerdo con la empresa, no se le permitía salir antes de realizar un trabajo individual. Estará terminado mañana y estará allí regularmente.. Sin embargo, el Napoli le ha proporcionado un fisioterapeuta”.

14.55

Napoli, informe oficial de entrenamiento

14:49

Mazzarri habla del viaje de Osimhen

Esperando la rueda de prensa. Walter Mazzarri Habla con los micrófonos Sky: “No somos un equipo que no sepa hacer cuentas, tenemos que hacer nuestro juego y tener más equilibrio. ¿Son guapos para viajar? Hoy era día de descarga, hizo lo que tenía que hacer. Mañana hablaré con él y entenderé si está en condiciones de empezar desde el principio”.

14:44

Braga, aparece en el torneo a la espera del Napoli

El segundo puesto temporal en la clasificación es para el Sporting de Braga. El equipo portugués contrario Nápoles Mañana en la Liga de Campeones en el Estadio Maradona, Venció al Vizella por 3-1 en la última ronda del torneo. Panza anotó un doblete para la Roma.

14.39

Napoli en octavos de final, todos los grupos

El Nápoles ocupa la segunda plaza del Grupo C, a tres puntos del Sporting Braga. Al equipo de Mazzarri sólo le falta estar invicto mañana para clasificarse, pero incluso una derrota por un gol garantizará la clasificación para la siguiente ronda, teniendo en cuenta el triunfo por 2-1 en la ida y la mejor diferencia de goles.

14.35

Kvaratskhelia busca la salvación

Infieles Está pasando por un momento complejo y magnificado. Un error contra la Juventus. En la liga de campeones Hace más de un año que no se registrael último gol el 12 de octubre de 2022 vs.Ájax Maradona(El único equipo en el que marcó los dos únicos goles en la Liga de Campeones), y desde entonces mucho rápido ese delantero Nápoles Le gustaría intentar parar lo antes posible.

14.22

Fotos de entrenamiento de Nápoles

El equipo se ha ejercitado esta mañana a las órdenes de Mazzarri. Kvaratskhelia está bien cubierta, Osimhen está ausente y el cielo está nublado. Instantáneas de Castel Volturno:

Napoli y Osimhen están ausentes y Kvaratskhelia está presente: foto del entrenamiento

14:16

Kvaratskhelia estará con el Braga

Restablecer alarma: Khvicha Kvaratskhelia estuvo presente esta mañana en el grupo El Napoli entrenando en vísperas del partido contra el Sporting Braga. Pabellón georgiano el domingo No practicó por un caso de influenzapero Ya está bien, se unió al grupo.Y luego Estará disponible para Mazari Para el partido contra los portugueses. (Aquí para recibir la noticia completa)

14:01

Osimhen está ausente: un viajero

Víctor Osimhen está en camino. Agresor NápolesEn vísperas del partido de Liga de Campeones contra el Sporting Braga, decisivo para alcanzar los octavos de final, Salida hacia Marrakech en vuelo privado. ¿una razón? Ceremonia de entrega del Balón de Oro africano. (Aquí para recibir la noticia completa) READ La otra verdad sobre la contabilidad falsa

Centro de formación Konami – Castel Volturno