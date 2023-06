Cómo crear un césped en el patio trasero con plantas nativas amigables con los polinizadores

La salvia del bosque (Salvia nemorosa ‘May Night’) florece en el prado de 10,000 pies cuadrados de Bruce Lockhart en su propiedad en Petersham, Massachusetts. (Sarah Crosby)

Hay algo innegablemente atractivo en un prado. Los propietarios de viviendas imaginan pujar por el cuidado del jardín que podría ver adieu Una extensión de plantas con flores y postes de césped como una alternativa respetuosa con el medio ambiente y de bajo mantenimiento. Parece bastante simple: cava en el jardín, arroja algunas semillas y serás recompensado instantáneamente con un exuberante tapiz de flores que te convertirá en el héroe del vecindario, ¿verdad? Si lo haces bien, sí, la pradera puede ser todas esas cosas. Pero los céspedes no son fáciles de comenzar y requieren un mantenimiento completamente bajo, incluso después de que están establecidos. Sin embargo, son más fáciles de manejar que los jardines tradicionales, y los defensores dicen que los beneficios de cultivar plantas nativas que atraen a los polinizadores y brindan refugio a la vida silvestre nativa hacen que valga la pena el esfuerzo.

Cuando Bruce Lockhart buscaba a tientas una solución para un campo de podredumbre de rocas en su propiedad de 87 acres en el centro de Massachusetts en 2010, inmediatamente pensó en un prado. El área de 100 por 100 pies era principalmente “rocas, arena y ambrosía” antes de que se instalara el césped, dice, por lo que Lockhart pensó que no perdería mucho si lo intentaba. El diseñador de jardines de Vermont, Gordon Hayward, quien ha desarrollado una lista de plantas armoniosas, consultó con algunos artistas habituales (como la salvia) que tejen a lo largo.

Después de pasar medio año limpiando el sitio, Lockhart plantó 1600 contenedores de un galón de plantas perennes y bienales. El tejido contenía un 10 por ciento de hierbas, como semillas de pradera (Sporobolus heterolepis)Y hierba de pantano morada (Molina Kerolía) y cambiar la hierba (Pánico variedades) para crear una mezcla que funcionará durante todo el año. El prado resultante ha sido impresionante con felicidad durante dos años. Luego conquistó la hierba bruja.

Lockhart sigue dedicado a su césped, pero el proyecto resultó ser más trabajo de lo esperado. En lugar del maquillaje sin mantenimiento que imaginó, ahora se apunta a tiempo para eliminar su agenda semanal. Unos años después de la instalación, Elders of the Prairie (Salvia sp), milenrama (Achillea spp) y el sabio turco (Plumis roseliana) desapareció de la escena. Mientras tanto, los sobrevivientes son como hierba de hierro (Vernonia noveboracensis), Aster de Nueva Inglaterra (Symphyotrichum novae-angliae), hoja de hilo estrella azul (Amsonia hubrichtii), raíz de Culver (Veronicastrum virginicum) y coníferas (equinácea purpúrea) autoimplantado en zonas calvas, lo que aumenta su presencia. Los pastos ornamentales tuvieron tanto éxito que los aumentó al 15 o 20 por ciento de la fórmula. No es la visión original, pero está satisfecho con el resultado. “No tengo la energía para convertirlo en el césped de mis sueños”, dice. “Solo observo cómo se desarrolla y lo disfruto”.

Otros propietarios de césped llegaron a un lugar similar. Sheila Perrin, del condado de Westchester, Nueva York, creó casi cuatro acres de césped en su propiedad de 14 acres hace 19 años. El espacio incluye áreas ajardinadas y plantaciones formales clásicas como parte de un plan integral orquestado por el paisajista ambientalista Larry Weiner. Eligieron una mezcla de semillas personalizada y revestimientos selladores que están específicamente diseñados para tener éxito en las condiciones de su suelo. Los prados resultantes se han desarrollado tanto, "Cada año es un poco diferente, pero eso es lo divertido de los prados. Había un plan, pero la naturaleza lo quería a su manera", dice Perrin.

Pero no fue fácil. "Cualquiera que piense que un prado no es un negocio, lamentablemente se equivoca", dice ella. Su batalla principal es con las malas hierbas, en particular el pasto japonés. A pesar de los desafíos, su apoyo a Marj es inquebrantable. De hecho, está ampliando su huella para eliminar un área de césped a lo largo del camino de entrada y rellenarlo con pastos ornamentales de bajo crecimiento. Una de las ventajas fue el rendimiento del césped durante las estaciones secas. Perrin nunca regó el prado, pero estaba reclutando.

La arquitecta paisajista de la zona alta de Nueva York, Jamie Purinton, descubrió que algunas de sus transformaciones más exitosas en céspedes alguna vez fueron campos de cultivo donde las malezas habían sido previamente erradicadas; áreas de césped donde se puede quitar el césped; O terrenos recién alterados en sitios de construcción de viviendas.

El auge y la belleza de la planta autóctona

He sembrado una cama con una mezcla comercial de flores silvestres y césped. Y para un “resultado texturizado”, inserta pequeños revestimientos de tapones de plantas nativas. Sus favoritos incluyen Pepalm (Monarda spp), coníferas (equinácea purpúrea)Y hierba mariposa (asclepias tuberosa), barba dedalera (Penstemon Digital)Y susana de ojos negros (Rudbeckia spp) y me gusta la hierba (Espectro de Eragrostis). Los céspedes no están libres de mantenimiento, dice, “pero requieren menos mantenimiento que un macizo de flores tradicional”.

Weiner está de acuerdo. “En un jardín de hierbas típico, cada planta tiene su propio espacio. En un césped, las plantas se superponen espacialmente”. Esta estructura estrechamente unida ayuda a crear un efecto de textura y puede reducir (pero no eliminar) hierbas.

Además de desmalezar, su césped requerirá una siega periódica. Pero, de nuevo, es mucho menos preocupante de lo que requeriría un césped. La mayoría de los céspedes maduros se cortan al menos una vez al año para evitar que los arbustos y árboles de sucesión temprana tomen el control y eventualmente cambien el paisaje a un bosque y luego a un bosque. El programa de corte depende de su suelo. Mi propiedad de siete acres en Connecticut incluye un acre de pradera que se estableció antes de que comprara la tierra hace 27 años. Idealmente, cortaría el césped en la primavera, pero el sitio se vuelve muy fangoso debido al deshielo estacional. En cambio, corto a principios de invierno, antes de la primera nevada. Últimamente, patrullar en busca de plantas invasoras se ha vuelto más una tarea debido a la abundancia de semillas de malezas flotantes.

Sin embargo, el prado sigue siendo uno de los “jardines” menos cuidados de mi propiedad, y no lo cambiaría por nada. Como la mayoría de los anfitriones del jardín, estoy asombrado desde los primeros golden alexanders en la primavera hasta las últimas goldenrods y joe bay grasses en el otoño. Tengo un asiento de primera fila para toda la acción que sucede: un halcón que se abalanza sobre su presa, un jilguero que busca semillas entre las cabezas de flores más altas, el viento que envía oleadas de reverencias y bailes, luciérnagas posadas en las noches de verano. y por una mañana a la semana, cuando estoy desyerbando, soy más que un espectador; Me convertí en parte del lienzo.

Tovah Martin es una jardinera y escritora independiente que vive en Connecticut. Encuéntrelo en línea en tovahmartin.com.