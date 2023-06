[RD/KP14] Detalles completos sobre Chemicards Manabu

Canaliza al científico loco que llevas dentro, pero ten cuidado de no convertirte en un lunático absoluto y convertirte en el sirviente de un comandante alienígena.

RD/KP14-JP009 ケミスペット・ニャンコ Kemispet Nyanko (gatito kimispet)

Efecto de bestia de trueno de fuego de nivel 1

ATQ 600

DEF0

[REQUIREMENT] Si tienes un monstruo tipo Piro, Aqua o Trueno en tu Cementerio, envía la carta superior de tu mazo al Cementerio.

[EFFECT] Gana 400 libras libanesas. Después de eso, puedes colocar un monstruo Pyro, Aqua o Thunder Type de tu cementerio en la parte superior de tu mazo.

RD/KP14-JP010 ケミスペット・ワンコ Kemispet Wanco (cachorro kemispet)

Monstruo de efecto Aqua de FUEGO de nivel 1

ATQ 600

DEF0

[REQUIREMENT] Si tienes 10 o menos monstruos en tu Cementerio, manda al Cementerio 2 cartas en tu mano.

[EFFECT] Dibuja una carta. Luego, si envías 2 monstruos de Tipo Piro, Aqua y/o Trueno al Cementerio para el requisito de esta carta, puedes robar otra carta.

RD/KP14-JP011 水溶精メルト semen suiyousei (espíritu acuoso derretido)

Monstruo de efecto Aqua de FUEGO de nivel 1

Ataque 300

DEF200

[REQUIREMENT] Manda 1 monstruo de nivel 4 o menor desde tu mano al Cementerio.

[EFFECT] Agrega 1 Pyro o Trueno de nivel 7 o 10 del Cementerio a tu mano. Después de eso, puedes agregar 1 Power Structure Alchemist de tu cementerio a tu mano.

RD/KP14-JP012 電導精ボルト perno dandosy (Perno de enchufe del alma)

Efecto de bestia de trueno de fuego de nivel 1

400 ataque

DEF0

[REQUIREMENT] Manda 1 monstruo de nivel 4 o menor desde tu mano al Cementerio.

[EFFECT] Agrega un monstruo de Nivel 5, 10 Pyro o Aqua Type desde el Cementerio a tu mano. Después de eso, puedes agregar 1 Power Structure Alchemist de tu cementerio a tu mano.

RD/KP14-JP013 火燃精ホット kanensei caliente (espíritu de combustión de calefacción)

Efecto de Piro Bestia de Fuego de Nivel 3

ATQ 800

DEF900

[REQUIREMENT] Esta carta era una ordinaria que este turno fue invocada.

[EFFECT] Envía cartas iguales a [the number of face-up monsters on your field with different Types] Desde lo alto de tu mazo hasta el cementerio. Luego, si mandas 2 o más monstruos de Tipo Pyro al Cementerio con este efecto, roba 1 carta.

RD/KP14-JP014 H0 ア シ ス タ ン ト ・ ア ー チ Híper Asistente Achi

Efecto de Piro Bestia de Fuego de Nivel 4

ATQ 800

DEF1500

[REQUIREMENT] Si hay un monstruo en el Campo de tu adversario, manda esa carta boca arriba desde tu Campo al Cementerio.

[EFFECT] Invoca especialmente 1 monstruo de tipo Pyro de nivel 7 o superior desde tu mano y enfréntalo en tu campo. Después de eso, si tienes a “Súper Asistente Achi” en tu Cementerio, el monstruo especial invocado con este efecto gana 800 ATK hasta el final de este turno.

RD/KP14-JP048 ヴォルカライズ・コンパウンド Complejo Volcalizar

Carta de hechizo ordinaria

[REQUIREMENT] Si hay un monstruo con atributo FUEGO boca arriba en tu campo, baraja 1 monstruo tipo Piro, Aqua o Trueno de tu Cementerio a tu mazo.

[EFFECT] Dibuja una carta. Luego, si hay un monstruo de posición máxima y/o una carta de hechizo boca arriba en tu campo, roba otra carta.

RD/KP14-JP049 ケミカライズ・ストラクチャーフォース Fuerza Estructura Química

Procesamiento de cartas de hechizos

[REQUIREMENT] Equipa esta carta con 1 monstruo de Tipo Piro, Aqua o Trueno en tu Campo.

[EFFECT] Un monstruo equipado gana un ATK igual [the number of face-up monsters on the field with different Types] x 300. Además, si el monstruo equipado es el monstruo máximo, no puede ser destruido por los efectos de la carta de tu oponente.

