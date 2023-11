¿Cuál es la nueva dieta de Mayo Clinic? Cómo funciona, qué comer.

salud

No hay escasez de planes de dieta por ahí.

Está la dieta del pomelo, la dieta militar, la dieta de alimentos crudos y muchas otras modas y trucos para perder peso.

Pero la dieta de Mayo Clinic, desarrollada por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial por expertos del famoso centro médico de Minnesota, se ha clasificado constantemente como una de las mejores, más saludables y eficaces dietas de todos los tiempos.

Y ahora, La Clínica Mayo está orgullosa de la nueva dieta. Una amplia gama de planes de alimentación basados ​​en sus preferencias dietéticas y estilo de vida, además de algunas herramientas en línea diseñadas para ayudar a las personas que hacen dieta a tener éxito.

Aquí se explica cómo empezar a adelgazar sobre la nueva dieta de Mayo Clinic y cómo empezar.

¿Qué es la dieta de Mayo Clinic?

La Dieta de Mayo Clinic se publicó por primera vez como libro en 1949 y fue escrita por un equipo de médicos y expertos en pérdida de peso de Mayo Clinic.

Una de las características más populares y efectivas de la dieta es el programa de dos fases conocido como Lose It and Live It.

Durante la fase Lose It, las personas que hacen dieta y siguen el plan durante las primeras dos semanas pueden perder entre 6 y 10 libras. Según el sitio web de Nutrición de Mayo Clinic.

Al igual que otras dietas, la dieta de Mayo Clinic se centra en frutas y verduras. com.fcafotodigital

Luego, en la fase Vívelo, las personas aprenden a salir a comer, viajar y controlar el estrés diario mientras mantienen sus hábitos saludables recién adquiridos para perder peso de manera continua y obtener otros beneficios.

A lo largo de los 74 años de vida de la dieta, ha pasado por muchas actualizaciones, basadas en nuevos estudios médicos y conocimientos sobre dieta, nutrición y pérdida de peso.

“A medida que surgen nuevas investigaciones y se dispone de nuevas herramientas, las cosas tienen que cambiar”, dice el Dr. Donald D. Hensrud, director médico del Programa de Vida Saludable de Mayo Clinic, helio dijo.

“Pero tienen que hacerlo de forma evolutiva, no revolucionaria, y por eso estamos tan centrados en los hábitos de la gente en este momento”, añadió Hensrud.

La nueva dieta de Mayo Clinic

Las últimas actualizaciones del popular plan de dieta, que constantemente está clasificado como uno de los mejores planes del mundo por Informe mundial y de noticias de EE. UU. y otros menús de dieta: incluye nuevas funciones interactivas para ayudar a las personas que hacen dieta a mantenerse encaminadas.

La nueva Dieta de Mayo Clinic presenta una nueva aplicación móvil con herramientas para ayudar a las personas a mantener hábitos saludables, así como planes de alimentación con nuevas recetas rápidas y fáciles de preparar.

También es nuevo el Habit Optimizer, que anima a las personas que hacen dieta a encontrar formas de reemplazar viejos hábitos poco saludables con hábitos nuevos centrados en la salud, como cambiar del pan blanco simple a panes integrales más saludables.

La nueva Dieta de Mayo Clinic tiene funciones interactivas en línea. Clínica Mayo

Debido a que estas nuevas características de la dieta se adaptan a las preferencias alimentarias y estilos de vida individuales, la nueva Dieta de Mayo Clinic muestra a los usuarios cómo incorporar alimentos cetogénicos saludables, alimentos ricos en proteínas, alimentos vegetales y la dieta mediterránea en sus comidas.

“Tomamos esos planes que siguen muchas personas, los adaptamos a la dieta de Mayo Clinic y los hicimos más saludables”, dijo Hensrud.

“También tenemos una nueva plataforma de bienestar digital que incluye herramientas donde las personas pueden seguir su progreso, asegurar sus comidas, registrar sus comidas y realizar un seguimiento de sus ejercicios, pesos y medidas corporales”, agregó.

Además de las fases de la dieta Piérdelo y Vívelo, ahora hay una tercera fase de Ámalo.

Seis meses después del inicio del programa, las personas que hacen dieta pasan cinco días iniciando sesión en la aplicación y haciendo un seguimiento de sus hábitos alimentarios, como una forma de hacer de la dieta una forma de comer para toda la vida.

Reseñas de la dieta de Mayo Clinic

Tanto los profesionales médicos como las personas que hacen dieta han elegido constantemente la dieta de Mayo Clinic sobre otras dietas para perder peso y obtener beneficios adicionales para la salud.

La dieta empata en el tercer lugar entre las noticias de EE. UU. Las mejores dietas para adelgazarque ocupa el puesto número 5 entre las noticias de EE. UU. La dieta más fácil que puedes seguir.

La nueva dieta de Mayo Clinic incluye recetas en línea y sugerencias de comidas. Clínica Mayo

La dieta de Mayo Clinic ayudó a Becky Hubbard a perder 43 libras y 28 pulgadas de cintura en solo seis meses. “No me siento restringido en absoluto”, dijo Hubbard a The Post en 2022. “Me gusta esa libertad”.

“Los aspectos psicológicos del control del peso son enormes y subestimados”, dijo Hensrud. “La gente no debería culparse por algo tan desafiante”.

A pesar de su alta calificación, algunos críticos en línea afirman que la fase inicial de dos semanas de Lose It puede ser demasiado restrictiva para algunas personas que hacen dieta: hay demasiadas reglas a seguir y el costo del programa puede ser prohibitivo.

Cómo empezar a seguir la Dieta de Mayo Clinic

La Dieta de Mayo Clinic es un programa basado en membresías (cuesta $19,99 por mes durante 12 meses) y utiliza una pirámide alimenticia de cinco niveles para guiar a las personas a través del plan de dieta.

Las frutas, las verduras y la actividad física forman la base de la pirámide, y cada nivel ascendente se hace más pequeño, representando menos de lo que comes. Los carbohidratos constituyen la siguiente capa, seguidos de las proteínas, las grasas y, finalmente, algún que otro dulce como un caramelo.

Las personas que hacen dieta también pueden optar por seguir la Dieta de Mayo Clinic simplemente leyendo el libro, sin ningún tipo de apoyo, y el sitio web de Mayo Clinic tiene algunas herramientas e ideas gratuitas para perder peso. También hay un grupo privado en Facebook, Comunidad de miembros de la Nueva Dieta de Mayo Clinic.

Los suscriptores pueden obtener planes de alimentación personalizados, planes de acondicionamiento físico y recetas, y acceso a rastreadores de alimentos para seguir nuevos hábitos de estilo de vida. También hay sesiones de video grupales virtuales con médicos a las que los usuarios pueden unirse.

Estas innovadoras opciones de apoyo permiten a los seguidores de la nueva Dieta de Mayo Clinic abordar sus objetivos individuales de pérdida de peso de una manera más “positiva”, afirmó Hensrud.





