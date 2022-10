“¡Volveré más fuerte que antes!” Vlahovic sorprende a todos con una frase

A pesar de la mala temporada, también hay gloria para juventus a mi Gran fiesta del fútbol 2022. De hecho, dos jugadores de la Juventus entraron en el El mejor once del año.

Este es Gleeson Bremer – En Turín la temporada pasada – y Doosan VlahovicDirecto mejor defensor (con Theo Hernández, Tomori y Di Lorenzo) H mejor delantero (con Liao y Steady).

Vlahovic BremerJuventus

los defensor brasileño Quiso agradecer a su ex equipo, y también hablar de su lesión: “Fue una emoción extraña, pero ganamos Quisiera agradecer a mis antiguos compañerosGané este premio gracias a ellos. ¿la herida? Estoy bien, lesión menor: volveré más fuerte que antes“.

después de él también Vlahovic Gracias por el premio que recibió: “Me gustaría agradecer mucho a mis colegas que votaron por mí. Definitivamente lo esperaba, estoy trabajando para ello. Acabo de hacer mi trabajo, es normal. ¿Sanciones? Si hablamos de los fusilados antes que yo en la Juventus, hablamos de grandes héroes, y no me compararé con ellos. Pero estoy entrenando y Espero marcar muchos mas goles no solo de tiro libre sino en general“.