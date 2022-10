EN DIRECTO TMW – Gran Galà del Calcio 2021/2022: El mejor equipo del Milan y el mejor jugador de Leao

El Vive

En Milán, el fútbol italiano premia a los mejores. siga el Gran Gala de Fútbol AIC 2021/2022 En texto directo en páginas TMW.

00.00 – Mejor jugador Rafael Leao – El Rafael Liaocomo era de esperar, Jugador del Año 2021/2022 de la Serie A: “¿Regate o rap? Regate. ¿Adónde quiero ir? Ya estoy en camino a lo que estoy haciendo, quiero agradecer a los jugadores que están aquí es el mío que de niño soñaba ganar con el título por delante, quiero agradecer a todos los jugadores que votaron por mí”.

23.55 – Mejores delanteros – Ellos también suben al escenario. Rafael Liao Y el Dusan Valhoviches premiado con siro impasible – Ausente – Como el mejor delantero de la Serie A, comienza con el delantero de la Juventus: “Me gustaría agradecer a mis compañeros que votaron por mí. Definitivamente esperaba eso, estoy trabajando para esto. Simplemente lo hice. Mi trabajo es normal. Si hablamos de quienes les pagaron antes que yo en la Juventus, estamos hablando de grandes campeones, y no me compararé con ellos. Pero estoy entrenando y espero marcar más goles, no solo de tiro libre sino en general. .” Luego se dirigió a Liao: “¿Mi gol favorito? ¿Era mi gol favorito? El gol de Tonali contra la Lazio fue un momento importante. ¿Quién era más importante entre Pioli e Ibrahimovic? Pioli era una persona muy importante para mí, cuando llegué era un niño”. y no entendía cómo actuar cuando crecí, me hizo un jugador importante, tengo que agradecerle a él y a todos con los que trabaja por ser un hombre hoy. Lo mejor que he visto es la afición, el Milán es todo. de los rossoneri. Creo que es lo mejor que se puede vivir en el fútbol. ¿Pioli está que arde? Lo rodamos todo juntos”.

23.47 – Mejor centrocampista – subir al escenario Nicolás Barilla, soledad. Ausente por motivos personales Serge Milinkovic-Savic quien – cual marcelo brozovic: “¿Qué hermoso jugador? Ya no digo eso – bromeó el centrocampista italiano – Estoy feliz con este premio, lo pude ganar tanto con el Cagliari como con el Inter, y estoy feliz con lo que estoy haciendo por mis compañeros. ¿Se convirtieron en el capitán del Inter? En este momento no me importa, hay muchachos que llevan más tiempo en el equipo que yo y se lo merecen más. ¿Brozovic? Es un buen tipo, le gusta tener divertirse y vivir en el vestuario muy en serio, se creó una buena sensación”.

23.42 – Mejores defensores – Fue Gianluca Zambrotta quien premió a los cuatro mejores defensores la temporada pasada, que son: Theo Hernández, Giovanni Di Lorenzo, Gleason Bremer y Fikayo Tomori. El primero en comentar es Tomori: “Estoy orgulloso del premio, gracias a todos. Cuando llegué aquí me sentí como en casa desde el primer día, estoy feliz. ¿Mi papá es fanático del Milán? Estaba tan feliz, incluso cuando Paolo (Maldini, editor ) vio esta noche, es una noche de alegría para él “. entonces se acabó por lorenzo: “¿El apodo Batigul cuando era niño? Empecé como delantero, marqué mucho. Mi camino ha sido un camino hermoso, he hecho muchos sacrificios y de vez en cuando pienso en unos años atrás. Yo Estoy contento con el lugar al que llegué, ahora depende de mí seguir y mantenerme en estos niveles”. hasta ahora, Teo Hernández: “No imaginé que podría haber hecho todo esto cuando llegué aquí. Como siempre dije, ese almuerzo con Paolo (Maldini, editor) me abrió los ojos. ¿Una apuesta para ir a Milán? Sí, desde el principio el día hablé con Paolo y supe lo que quería hacer. Hablamos un poco de todo”. Cerca Gleeson Bremerque jugó contra el Torino la temporada pasada: “Fue una emoción extraña, ganamos pero me gustaría agradecer a mis ex compañeros, gané este premio gracias a ellos. ¿La lesión? Estoy bien, una pequeña lesión”.

23.37 – Mejor portero Minnian – El Milán también es campeón en portería en la Gran Gala del Calcio, mike minian Ganó el premio al mejor portero de la Serie A 2021/2022: “Desde mi llegada traté de aprender italiano de inmediato para estar listo para hablar con el equipo en el campo, me ayudó y hoy puedo hablar mejor, ser un capitán. Si me siento como un verdadero jugador ¿En el AC Milan? Sí, desde el primer día todos me hicieron sentir como en casa, desde el club hasta la afición. Todos me hicieron sentir bien en el Milan, soy un verdadero jugador del Milan. ¿Ayudar a Alisson y ayudar a Liao? Me gusta mucho esta característica, la ventaja de jugar con los pies. Aquí en Milán con el entrenamiento que he hecho y con las peticiones del entrenador puedo mejorarlo más, si puedo hacer otras cosas. Ayuda”.

23.08 – El mejor equipo del Milan – ¿Hubo dudas? y el Milán Mejor equipo de primera división 2021/2022. El Director Artístico recibe el galardón en el Gran Galà del Calcio paolo maldini: “Es un honor para mí representar a este gran club que ha hecho historia en el fútbol y ha formado a muchos jugadores. Es un club de valor y valores, incluso como hombre fue una etapa muy importante. Nuestro trabajo, tanto como jugador y como entrenador, se hace con pasión y es la base de nuestros éxitos. Un momento de gran orgullo. Las decisiones se toman todos los días, están relacionadas con el futuro del club y de estos muchachos. Olvídense de los niños, yo tenía a mis hijos en el equipo y entonces sé lo que eso significa, y recuerdo las necesidades de un joven de 20 años en ciertos momentos. ¿Qué consejos les doy a los jugadores? Entrenamiento, Con Masara siempre estamos en contacto con el equipo y tratando de dar el paso correcto todos los días, identificando necesidades. Ningún día es igual, es la belleza de nuestro trabajo. ¿Más? Detrás del escritorio sufres de remordimiento, si juegas a las ráfagas”.

23.04 – Mejor Entrenador para Pioli – como se esperaba, stefano pioli Es el mejor entrenador de la Serie A 2021/2022. Para premiarle sobre el escenario del Gran Galà del Calcio, el técnico Roberto Mancini dijo: “Creo que lo más importante que se logró el año pasado, es una buena persona y con su trabajo se ha ganado este premio”. Luego, una palabra a Pioli: “En lo personal fue el mejor año de mi vida, tuve mucha suerte de tener un gran equipo detrás de mí, que me apoyó y me ayudó. Tenía un grupo de jugadores excepcionales, y pudimos crear el ambiente que me gusta calificar de mágico, donde todos pudimos dar lo mejor de nosotros”. Tenemos. ¿Dónde saltó la chispa? En Milanello, con el apoyo de nuestros gerentes, el trabajo diario, este aire positivo que permite nosotros todos los días a poner en el campo al máximo nuestro potencial, tratar de crecer y ganar cada partido. ¿Pioli está en llamas? Es muy emocionante, creo que lo que más me enorgullece es que el coro se quedó en el autobús, desde mis padres, muchachos, y luego los fanáticos lo recuperaron. Ojalá podamos mantenerlo el mayor tiempo posible”.

23.01 – Mancini: “Felicidades al Milan” – También en el escenario de la Gran gala del calcio roberto mancini: “¿Jóvenes? No hubo mucho, podemos decir que los jóvenes están jugando grandes partidos. Hay muchos buenos partidos, esperemos que crezca. ¿Milan? Ganaron el campeonato el año pasado, y se afirman. Esto es. General, No comenzó como un equipo para ganar, creo que se ha hecho un trabajo maravilloso y los cumplidos deben ser pagados”.

23.00 – El mejor juicio de Orsato – daniel orsato De Sciu es el mejor árbitro de Primera División 2021/2022: “Es un sueño, toda mi experiencia en el arbitraje es un sueño y espero que sea un sueño hasta para el árbitro más joven. Quiero ser un referente, nuestra compatriota no hay equipo en el mundial, el equipo de árbitros si. Para tener un poco de Italia en la final. ¿La primera árbitra? Maria Sol es una gran árbitra, no hay ni hombre ni mujer, es una árbitra como todas más y estamos orgullosos de ella. Esperamos que algún día participes en el torneo para los niños mayores”.

22.57 – Federico Gatti, Mejor Jugador Joven de la Serie B – El Federico GattiEl ex defensa del Frosinone hoy en la Juventus, el mejor jugador de Liga Segunda División 2021/2022. “Debo agradecer a los que votaron por mí, a mis compañeros – dijo el 97° clase central – es un honor recibir un premio así, me da la motivación para llegar más alto. ¿Juventus? Un sueño hecho realidad, una realidad, debo mantenerlo lo más apretado posible. ¿Ídolo? Chiellini, pero aun así Ahora tengo grandes ejemplos en el vestuario, desde Bonucci hasta Danilo y Bremer. Intento aprender de ellos todos los días, para tomar pequeños detalles”.

22.05 – Theo Hernandez Mejor Gol Masculino, Rosucci Femenino – los Costa a costa Contra Atalanta merece Teo Hernández Caf el mejor gol de la primera división masculina 2021/2022. El francés supera a Luis Alberto y Lorenzo Pellegrini, cuyos goles completaron el podio: “Recuerdo bien el rugido de San Siro, estoy muy contento con este premio -dijo el Milan francés- y estoy feliz de haber hecho feliz a la afición del Milan. .. Quiero dar las gracias a todos los que votaron por mí. De ¿Ayúdame más? En especial al entrenador, así como a Maldini y Massara, todos me ayudaron desde el primer día. Gracias a ellos crecí y me convertí en el futbolista número uno. AM.” Y basado en martina rusucciLa centrocampista de la Juventus, en cambio, tiene el mejor gol femenino, en este caso ante la Roma: “Un instinto lógico, porque me ayudé a parar y vi ese córner expuesto. Luego un poco de suerte claro, tú siempre como jugadora”. niño que ni siquiera esperaba ser. Un jugador de fútbol, ​​estar aquí y representar la camiseta de la Juventus, que es el equipo de mi corazón, es una gran sensación”.

21.10 – Mejor jugador – El Lisa Poatín Jugadora del Año en Primera División Femenina 2021/2022: “Quiero agradecer a mis compañeras, que hicieron una temporada especial la temporada pasada. Top 11 jugadores: Perod Magnin, Poatin, Linari (ausentes por compromisos en la Champions Liga), Lenzini, Filangeri, Simonetti, Caruso, Andressa, Greggi, Bergamaschi, Cantor.

21.05 – Todos los premios en mano – La ceremonia comenzó en vivo y el premio se entregará pronto. Recordamos todo lo que está disponible: Top 11 masculino y femenino, Entrenador del Año, Club del Año, Árbitro del Año, Jugador Joven del Año de la Serie B, Gol del Año de la Serie A masculino y femenino.

20.50 – Tomori: “No sé si somos candidatos al Scudetto, pero somos fuertes” – El defensa inglés del AC Milan también está presente en la Gala e Hablé del Scudetto de esta temporada .

20.40 – Irvolino: “Nicolás nunca fue cuestionado” – presidente de Salernitana, Danilo Aerovelino, quien Reiteró su plena confianza en David Nicolás.

20.30 – Minyan: “¿Si juegas el domingo? A ver” – El Milan francés, primer candidato al premio al mejor portero, respondió de manera optimista A quienes le preguntaron sobre la posibilidad de entrar a la cancha en el próximo torneo.

20.20 – Todos los candidatos – Bajo todas las nominaciones.

porteros: Handanovic (Inter), Minyan (Milán), Vicario (Empoli).

Defensores: Bremer (Turín), Cuadrado (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Tomori (AC Milan), Theo Hernandez (AC Milan), Dumfries (Inter), Skriniar (Inter), Koulibaly (Napoli)

Centrocampistas: Barilla (Inter), Milinkovic-Savic (Lazio), Calhanoglu (Inter), Brozovic (Inter), Tonali (AC Milan), Perisic (Inter), Casey (AC Milan), Pellegrini (Roma).

Atacantes: Dybala (Juventus), Vlahovic (Fiorentina/Juventus), Osimhen (Napoli), Leao (AC Milan), Lautaro Martínez (Inter), Immobile (Lazio).

Mejor entrenador: Pioli (AC Milán), Inzaghi (Inter), Mourinho (Roma).

mejor empresaMilán, Inter, Roma.

Mejor juicio: Deberes, Mariani, Orsato.

Mejor Joven de la Liga Dos B: Gatti (Frosinone), Karnesky (Cremones), Zerbin (Frosinone).

20.10 – Empezó la fiesta – Hace unos minutos dio el pistoletazo de salida a la Gran Gala del Calcio de los Premios AIC 2021/2022.