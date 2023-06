Lazio y Fiorentina sobre Berardi, agente de CM: “Su situación no cambia”. ¿Qué está bloqueando el trato | primera página

Se habló de interés Lacio Y la nostalgia que viene periódicamente florentino. Sin embargo, por el momento, el caso Domingo Berardi es de nuevo Detener. Con biancocelesti, que en los últimos días parecía más cerca de una joya Sassuolo, no hubo nuevos efectos. Lo único seguro por el momento es que jugador en el mercado.

Rendimiento constante – análisis las últimas tres temporadas De Domenico Berardi, una cierta productividad en una actuación llama la atención de inmediato. El jugador es importante en la fase de investigación. 45 goles entre la Serie A y la Copa Italia e 32 asistencias. En este arco, también obtiene un A.J. europeo con la selección nacional. El motivo por el que, pese a las peticiones por email del club, es lo que quiere alrededor de 20 millonesEl jugador es atractivo y ha despertado el interés de Lazio y Fiorentina.

“nada de concreto” – lo reclamó Exclusivo a calciomercato.com agente de jugadores, eduardo kringar. “Su situación es la habitual, siempre he dicho: está en el Sassuolo y… De momento no hay nada concretoEntonces, por ahora, el estancamiento sigue ahí y no hay novedades.El agente también afirmó que No hubo diálogos con otros clubes.

esperanza negra CEO de Sassuolo Carnaval de Juan En una entrevista con Profeta Hace unos días se anunció que nadie había postulado a Berardi, ni la Lazio ni la Fiorentina. No sólo eso, el objetivo de Neroverdi es Retención del delantero por undécimo año consecutivo Y que sea una bandera para el club. Desde Reggio Emilia No te preocupes por las operaciones de mercado a través de la liquidación.