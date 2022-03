El agente de Rabiot se deshizo de la fuerza, pero para la Juventus fue un fracaso. En verano, los caminos pueden separarse

Tras una semana repartida, para los pocos integrantes que quedan del Turín, entre jornadas de descanso, entrenamiento mixto con la Sub23 y la asamblea de Primavera, La Juventus afronta el gran partido de la noche del domingo ante el Inter, a partir de hoy en el centro de entrenamiento de Contasa.. En regates y regates, el técnico del Livorno encontrará a las distintas selecciones (las últimas serán los brasileños Danilo y Arthur, previstos hacia el final de la semana) Incluyendo a Adrien Rabbit Quien ayer hizo hablar a la gente con las palabras de la agente de su madre, Veronique.

La madre y agente Veronique renunció a su entusiasmo: Rabiot no tiene nada que demostrar.

Fue la explosión de la madre de Adrien Rabiot, así como del agente, para el diario francés “Búsqueda FranciaSobre el estado del actual número 25 dentro y fuera del mundo juventino. “Ahora está bien con la Juventus.– cautivó a Veronique, – Incluso si los periodistas italianos quisieran dejar a Adrian. No sé de dónde viene la imagen negativa de nosotros en los medios, creo que tiene que ver con el hecho de que no les hablamos lo suficiente. No tengo nada que probar, no tenemos nada que probarSin embargo, no quedó ahí, con otro párrafo sobre las dificultades y sacrificios que se han hecho a lo largo de los años para llegar a donde está hoy:Nunca le han perdonado nada desde que tenía 17 años. ¿En Italia la prensa dice que duele? No le importa y piensa en jugar todos los juegos. Me gustaría que la audiencia supiera cuál es el camino para que los jugadores alcancen los niveles más altos. Y todo lo que se dice es: “Su recompensa es excesiva”. Pero la gente no sabe cuánto se necesita sacrificios“.

Entre los jugadores “quemados” más caros de todos los tiempos. En cuanto a una Juventus que se tambalea: en junio podrán despedirse.

Participó esta tarde en el partido amistoso de la selección de Francia contra Sudáfrica, el centrocampista nacido en 1995, hasta el momento, tres años de experiencia en la Juventus. Entre los tres mentores técnicos más utilizados que lo formaron: Sarri, Pirlo y Allegri. Hasta el momento acumula 120 partidos con 6 goles (5 la temporada pasada, esta sigue seca) y 6 asistencias a pleno rendimiento. Tres años de altibajos y mucho Capacidad Casi siempre disponible inédito. a El “Fatiga” figura entre los jugadores más caros de la historia desde el tope de su contrato de al menos 7 millones de euros por temporada, vigente hasta el 30 de junio de 2023: en el balance (salado) logró un auténtico fracaso. Poco más de un año después, cuando termina la relación, y de cara a la gran relación Posibilidad de separación viaria en verano. una virtud, es la virtud del francés, por estar casi siempre disponible y reponerse del cansancio mucho antes que muchos de sus compañeros; Defecto, casi decisivo. Por ello, teniendo en cuenta también el peso del salario de Transalpine, todos los intérpretes Miran a su alrededor, trabajando duro para resolver uno Conexión Realmente no floreció.