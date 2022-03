Estalló la tormenta en la Juventus: La afición está en una revolución, eso es lo que está pasando

El derbi italiano entre Juventus e Inter en la próxima jornada de la Liga italiana ya genera debate: la afición se rebela, esto es lo que está pasando

juventusinter Los partidos siempre han estado en liga. Un partido con un valor histórico que supera a todos los demás, no es casualidad que se llame el derbi italiano. Como cada vez, y en este caso nada menos, la tensión se corta a tiras, y sólo empeora si hay puntos muy pesados ​​en juego que superar.

De hecho, la ‘vieja’ -aprovechando el fuerte descenso de su rival- logró pasar al puesto -1 del ranking a la ‘amada’, que actualmente tiene un balance de 60 puntos. Entonces, en caso de victoria, los hombres de Maximiliano Divertido Lo superarán. Es cierto que los nerazzurri siguen siendo la principal carta del juego para canjear un Bolonia, pero tal golpe ciertamente sería difícil de tragar. Además, el Juventus-Inter suele ser un desafío con muchas polémicas.

Juventus-Inter, hinchas nerazzurri en revuelta: comunicado de prensa oficial

En este sentido, ya se había desatado una auténtica tormenta poco menos de una semana después del encuentro. En particular, Inter Ultras de curva norte Decidí no ir aEstadio Allianz Para asistir al partido del domingo. El motivo de esto se debe a que la Juventus lo puso a disposición del público visitante 1000 boletos (a pesar de la amplitud del tono al 100%) y demasiado pocos para la mayoría de los fervientes seguidores.

En respuesta, Curva Nord quería lanzar un comunicado de prensa oficialAnuncio de decisión:Nord no estará presente en el Juventus-Inter del 3 de abril lee la nota -. No daremos explicaciones para no provocar las habituales e inútiles riñas de rapaces en cualquier parte. Tenemos nuestras razones y eso debería bastar al lector, basta saber que es una idea común a todos los líderes de grupo. Es una elección dolorosa pero inevitable. Ningún juego de cartel, ni siquiera el más importante, puede trascender el núcleo de nuestra identidad. todos nos convertimos en uno“.