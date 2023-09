Voleibol femenino, todos perdidos en Lodz: los italianos, Mazzanti y Al-Ittihad

Las sonrisas, que caracterizaron gran parte del periplo estival de una Italia que cayó eliminada en cuartos de final de la VNL, terminó cuarta en la Eurocopa en casa y no se clasificó en un grupo asequible para los Juegos de París, han (Finalmente) desapareció de los rostros de los jugadores. italianos, Del personal técnico, y quizás también de los sindicalistas que apoyaron todas las decisiones que condujeron a este completo fracaso. Porque ni siquiera antes había mucho por qué sonreír.

porque con sonrisas Hacían creer a la gente que se estaban divirtiendo en el campo, afuera, en el autobús, en el hotel, incluso si los “reels” y las “stories” desaparecieron de las redes sociales, acusados ​​​​cuando un bronce en el Campeonato del Mundo parecía un desastre y desapareció con el resultado de perder todo lo que pudieron. En el voleibol, como en cualquier otro deporte, Disfruta cuando ganes Aquí todos hicieron lo mejor que pudieron para romper un juego que solo necesitaba un poco de arreglo, con un poco de paciencia.

El primer perdedor es Davide Mazzanti. Le puso cara, lo quería. Demostró que se puede ganar incluso sin alguien que deje caer 40 rodados en cada partido, y no tuvo el coraje de dejar jugar juntos a dos jugadores que podían garantizar 60 rodados en cada partido. Y ahora quienes tuvieron el coraje de dar este paso “extremadamente peligroso” están de celebración. Quizás el técnico azul sigue sonriendo porque las instrucciones eran sonreír siempre, incluso cuando el mundo se desmoronaba ante un equipo psicológicamente muy débil, muy efímero, claramente deficiente estructuralmente y sin la profundidad internacional adecuada. Lograr los objetivos mínimos, que hubieran sido el podio en el Campeonato de Europa y la clasificación para los Juegos Olímpicos, al alcance de la mano.

Él era Recibiste una recompensa de misión, Blue Trainer, Con dos medallas mundiales, oro europeo y victoria en la VNL pero la situación ya estaba clara hace un año. para él La elección de no tener relación con los jugadores provocó acciones y movimientos internacionales de contraespionaje. Objetivamente, Mazzanti dio la impresión, en los momentos más difíciles, de su falta de voluntad para cambiar de rumbo. Él era el único líder y quienes lo amaban tenían que seguirlo. Sin mucha discusión. La gestión de Egonu es un tratado sobre cómo no gestionar a un atleta de este calibre y puede utilizarse fácilmente como ejemplo en futuras sesiones de entrenamiento. No puedes llamar a una estrella absoluta y sentarlo en el banco y luego llamarlo cuando te das cuenta de que probablemente sea indispensable (lo que desordena a todos en el equipo). Y Si no te pones en contacto con ella (aparentemente por elección propia, pero la presión vino de todos lados), corres el riesgo de: Mazzanti se arriesgó y perdió, agotando todas las recompensas disponibles. Seamos claros, Mazzanti es un entrenador de primer nivel (lo que hizo con Italia quedará registrado como una de las épocas más prósperas de nuestra selección) Pero desde hace un año está ahí. Persona equivocada en el lugar equivocado, Con el apoyo de otras personas equivocadas en el lugar equivocado: con estas suposiciones, las cosas sólo pueden terminar mal.

Perdieron jugadores porque los que estaban y los que no jugaron un papel en esta masacre. Desde los que comparecieron ante el presidente de la FIFA hace un año para cerrar la cabeza al seleccionador, hasta los últimos que no pudieron ganar un partido entre Estados Unidos y Polonia, que perdieron ante Holanda en la final por el tercer puesto. lugar. En el Campeonato de Europa, que Turquía perdió dos veces, primero en la liga nacional de fútbol y luego en las semifinales del campeonato continental, haciendo retroceder a Italia seis o siete décadas en valores internacionales, cuando, desde 2018, los Azules eran campeones de el torneo. Todos los niveles. Asistimos a excelentes exclusiones, charlas con grupos de vestuario muy elogiados, jugadores que primero se retiraron y luego se declararon disponibles para ser invitados, escaparon sin explicaciones especiales de la retirada italiana y retiradas por lesiones que aparentemente no fueron muy graves. . Una muestra de eventos resultantes de un ambiente disociativo. Lo que dejó a todos, aficionados y profesionales, boquiabiertos, casi incrédulos ante lo que estaba pasando en una de las selecciones más fuertes del mundo. “Unicum” que esperamos se convierta en un “único” Del cual todos saldrán con los huesos rotos.

Huesos rotos del departamento de ortopedia incluso en los pisos superiores del hospital Sede Vipaf. Cuando los resultados no llegan, cuando en el equipo te das cuenta de que el vestuario está en ebullición, cuando las expectativas no son halagüeñas en cuanto a las relaciones (y todo el mundo lo sabe) en el mundo del deporte, desde el fútbol hasta el hockey. , y en relación al voleibol femenino, la razón es muy sencilla: ¿cambiamos de entrenador o cambiamos de jugadoras? Una pregunta retórica que ni siquiera necesita respuesta. En Fipav la respuesta fue errónea. Actores externos (o con roles marginales) Esto puso de relieve un malestar generalizado en el medio ambiente. ¿un resultado? El ambiente estaba lejos de ser tranquilo y las inevitables discusiones sobre selecciones incomprensibles para la mayoría minaron el espacio de 81 metros cuadrados en el que Italia jugó sus partidos más importantes. Las minas han hecho su trabajo, y aquellos que contribuyeron a su difusión harían bien, tal vez incluso de mala gana, en hacerse a un lado hasta que esto se haga. En este caso, las responsabilidades no se limitan a quienes salen al campo o se sientan en el banquillo.

