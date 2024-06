“Virginia está embarazada gracias a la reproducción asistida. A los 27 años entró en la menopausia precoz”. ​​La historia en la televisión.

Rosanna Banfi pronto se convertirá en abuela. Mónica Cita, la hija de Lino Banfi, dijo esto En el episodio de Historias de mujeres en la encrucijada emitido el jueves 4 de julio por Rai2: Su hija Virginia está esperando un bebé. “Virginia descubrió que estaba en menopausia precoz a los 27 años y comenzó el complejo proceso de reproducción médicamente asistida”, explicó la actriz. Dos intentos fracasaron, pero a la tercera quedó embarazada. Todavía no lo podemos creer y ni siquiera los padres de Leno quieren engañarse porque los riesgos son demasiados. Pero Virginia está decidida. Por ahora, se queda en cama y espera que pase el fatídico primer trimestre para decirles a todos que será madre. ¿Qué pasa si compro algo? Nada, ni siquiera un chupete o un babero por suerte. Pero estoy feliz y espero que mi madre Lucía, fallecida recientemente, cuide desde allí a su querida nieta”.

Reproducción asistida, nuevas directrices: una mujer puede solicitar un trasplante de embriones incluso después de que su pareja se haya separado o haya fallecido

Virginia Leonie y la enfermedad, ¿Cómo está la sobrina de Lino Banfi?

La enfermedad que Virginia Leonie describió a sí misma hace algún tiempo. “Ella se encuentra en la etapa inicial de la menopausia. Es un estado final. Lo siento”: Con este mensaje enviado a su móvil, Virginia Leoni, de 30 años, hija de Rosanna Banfi y nieta de Lino – a pesar de su corta edad – descubrió que las posibilidades de embarazo eran nulas. “Antes de casarme, con Con el objetivo de tener un hijo, decidí dejar de tomar las pastillas anticonceptivas. Era octubre de 2020 – dice – pero pasaron los meses y su período no volvía. Al principio pensé que era normal, ya que había estado tomando pastillas anticonceptivas. durante más de diez años tal vez estuvo relacionado con el estrés de los preparativos de la boda y cuando pasó un año, me sometí a exámenes más completos y solo entonces salió la verdad, lo que me confundió y me puso en crisis.

Virginia y Pietro Leoni son hijos de Rosanna Banfi, los queridos nietos de Lino Banfi. La hija mayor, Virginia Leoni, nació en 1993, un año después del matrimonio de sus padres, Rosanna Banfi y Fabio Leoni, mientras que su hermano menor, Pietro, nació en 1998. Virginia Leoni se casó en 2021 después de unos 8 años de compromiso. . Gianluca Di Marco.

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Profeta