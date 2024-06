“Chiara Ferragni pidió a Fedez el divorcio y 40.000 euros mensuales de pensión alimenticia”.

La separación entre Fedez y Chiara Ferragni llegará a un punto de inflexión. Los abogados de ambos habían presentado al tribunal los documentos necesarios para solicitar el divorcio y el empresario digital ya había presentado la primera solicitud relacionada con la pensión alimenticia.

La separación entre ellos se vuelve tangible. Fedez y Chiara Ferragni. segundo Noticias Dillinger – El sitio web de Fabrizio Corona, considerado por muchos muy cercano a Fedez en este momento de su vida – El equipo que sigue al famoso influencer (liderado por Daniela Mesalia) habría depositado ante el tribunal los primeros documentos necesarios para seguir adelante con el divorcio. caso y no solo. Ferragni había pedido a su ex socio que consiguiera… Subsidio de manutención de aproximadamente 40 mil euros al mes Lo que debería servir de sustento a los dos pequeños, León y Vittoria, que se quedaron a vivir con su madre. Pero la defensa de Fedez debe ser Alessandro Simeone, el mismo abogado Ilari Blasi que optó por confiar en él en el contexto del caso de separación de Francesco Totti.

No hay confirmación de Fedez y Chiara Ferragni

Por el momento, Chiara y Fedez no han indicado la batalla legal que los enfrentará en los tribunales. Hoy en día, las críticas que intercambiaron los dos permanecen en el ámbito de las redes sociales y la música. Federico lanzó junto a Emis Killa el exitoso tema “Sexy Shop” que cuenta su versión de las verdades sobre la ruptura con Chiara (“Manos de hada, te toqué y desapareciste“, dice en un verso.) Ferragni, por el contrario, se dejó fotografiar sonriendo junto a un busto de Napoleón, tal vez recordando la vieja indirecta que Maracach le hizo a su exmarido, al que describió como un “enano con Napoleón”. síndrome.”

Fedez: “No me presto, Chiara es la madre de mis hijos”

Si Ferragni optó por no hablar nunca públicamente sobre el fin de la relación con su exmarido (limitándose a mencionarlo brevemente durante la entrevista con Fabio Fazio al comienzo de la crisis), Fedez ha dejado claro que no hará la guerra abiertamente a su ex esposa. “Muchos esperaban que insultara a mi esposa en este artículo. No tengo la intención de participar en este juego. Para mí, mi esposa es la madre de mis hijos, así que lamento no haber estado a la altura de las expectativas.“, declaró durante el lanzamiento de la canción Sexy Store, dejando claro que nunca dará su lado a los críticos de su expareja y a quienes esperaban verlos enfrentarse públicamente con sorprendentes declaraciones sobre el final de su matrimonio.